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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,46 azalışla 110.563,36 seviyesine geriledi.
 18 Aralık 2019 10:08
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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,46 azalışla 110.563,36 seviyesine geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 510,33 puan ve yüzde 0,46 değer kaybıyla 110.563,36 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi yüzde 0,22 düşüş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,24 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,91 ile iletişim oldu.

Dün 112.000 seviyesini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla kazançlarını geri vererek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 111.073,69 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'de savunma bütçesinin, Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'dan da geçmesi sonrası ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin gerilebileceği endişelerinin piyasaları negatif etkilediğini bildirdi.

Döviz kurlarındaki artışa karşın uluslararası piyasada Türkiye'nin risk priminin (CDS) gerilemeye devam ederek, Temmuz 2018'den bu yana en düşük seviyelere indiğini kaydeden analistler, bu görünümün orta vadede risk fiyatlamaların güçlü olmadığına işaret ettiğini, dalgalanmaların kısa vadeli olabileceğini söyledi.

ABD'de Senato'dan geçen tasarının Türkiye ile ilgili kısmında, Ankara'nın S-400 hava savunma sistemlerini alım işlemlerine devam ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesi ve Türkiye'ye ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Yasası kapsamında yaptırım uygulanması gerektiği belirtiliyor.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'de kabul edilen savunma bütçesine ilişkin, Türkiye'nin aleyhindeki tasarruflara karşı gerekli tedbirleri alacağını ve tehdit dilinin Türkiye'yi ulusal güvenliği için gerekli adımları atmaktan asla vazgeçiremeyeceğini bildirdi.

Analistler, bugünün veri takviminde Avro Bölgesi'nde enflasyon verisi ile ABD'de Trump'ın azil sürecine ilişkin gelişmelerin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 seviyesinin direnç, 110.000 ve 108.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.
Anadolu Ajansı
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