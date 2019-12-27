Sahibi olduğu limited şirketi kapatamayan kişi, memur olurken sorun yaşar mı?

SORU: Hali hazırda bir limited şirket sahibiyim ancak iflas ettim iş yerimi kapattım ama şirketin resmi olarak kapanışını yapamıyorum borçlarımdan dolayı. Bu memur olmama engel olur mu?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesiyle devlet memuriyetine girişteki genel ve özel şartlar düzenlenmiştir.

"Madde 48 .Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

A) Genel şartlar:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

6. Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

B) Özel şartlar:

1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,

2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak"

Devlet memuriyetine girişteki genel ve özel şartları düzenleyen kanun maddesinde ticaret yapmak memuriyete girişte bir engel olarak düzenlenmemiştir. Ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında "Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz? gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.

Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır." hükmü yer almaktadır.

Devlet Personel Başkanlığının devlet memurunun anonim veya limited şirket ortağı olup olamayacağı hakkındaki 12/02/2014 tarihli ve 506 sayılı görüşünde "anonim şirketin esas sözleşmesinde veya limited şirketin şirket sözleşmesinde şirketi idare ve temsil edecek kişiler arasında sayılmamak ve bu şirketlerin yönetimi ile denetiminde de görev almamak kaydıyla 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memurunun anonim veya limited şirket ortağı olmasında yasal açıdan bir sakınca olmadığı değerlendirilmektedir." görüşüne yer vermiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun disiplin cezalarını düzenleyen 125. Maddesinin (D) bendinin (h) fıkrasında "Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak" fiiline karşılık kademe ilerlemesinin durdurulması cezası öngörülmüştür. DPB görüş yazısı için tıklayınız.

DEĞERLENDİRME

Sonuç olarak; limited şirketine sahip olmanız devlet memuriyetine girişte bir engel olmamakla birlikte memur olduktan sonra disiplin cezası almanıza neden olabilir.

Limited şirketin şirket sözleşmesinde şirketi idare ve temsil edecek kişiler arasında sayılmamanız ve bu şirketin yönetimi ile denetiminde de görev almamanız gerekmektedir. Bir başka deyişle, limited şirkette Genel Müdür değilseniz, sadece ortaksanız bir sorun yalanmaz.

Diğer taraftan, şirket adına iflas başvurusunda bulunarak yönetimini kayyuma devretmek ya da şirketin idare, temsil, yönetim ve denetim görevlerinden ayrılmanız gerekmektedir.