Bir Bakanlık daha güvenlik soruşturması istemedi		 
Akşener'den Kanal İstanbul projesine şartlı 'evet' geldi		 
AFAD: Kanal İstanbul hattında diri fay yok		 
EPDK Başkanı açıkladı: Elektriğe zam yapılacak mı?		 
Rektörün kızına milyonluk şantaj iddiası... Karar çıktı		 
Çaycılık yaptığı Devlet Tiyatrosuna müdür oldu Video		 
Günün en çok paylaşılan fotoğrafları Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sahibi olduğu limited şirketi kapatamayan kişi, memur olurken sorun yaşar mı?

Bilindiği üzere, memurlar, şirketin yönetim ve denetiminde görev almamak kaydıyla limited şirkette ortak olabilmektedir. Borçlarından dolayı limited şirketi kapatamayan bir kişi, memuriyete girişte sorun yaşamaz. Ancak, memur olduktan sonra eğer limited şirketin müdürüyse disiplin ceza alır, müdürü değil sadece ortağıysa sorun yaşanmaz.
 27 Aralık 2019 00:04
Yazdır
Sahibi olduğu limited şirketi kapatamayan kişi, memur olurken sorun yaşar mı?

SORU: Hali hazırda bir limited şirket sahibiyim ancak iflas ettim iş yerimi kapattım ama şirketin resmi olarak kapanışını yapamıyorum borçlarımdan dolayı. Bu memur olmama engel olur mu?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesiyle devlet memuriyetine girişteki genel ve özel şartlar düzenlenmiştir.

"Madde 48 .Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

A) Genel şartlar:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

6. Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

B) Özel şartlar:

1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,

2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak"

Devlet memuriyetine girişteki genel ve özel şartları düzenleyen kanun maddesinde ticaret yapmak memuriyete girişte bir engel olarak düzenlenmemiştir. Ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında "Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz? gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.

Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır." hükmü yer almaktadır.

Devlet Personel Başkanlığının devlet memurunun anonim veya limited şirket ortağı olup olamayacağı hakkındaki 12/02/2014 tarihli ve 506 sayılı görüşünde "anonim şirketin esas sözleşmesinde veya limited şirketin şirket sözleşmesinde şirketi idare ve temsil edecek kişiler arasında sayılmamak ve bu şirketlerin yönetimi ile denetiminde de görev almamak kaydıyla 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memurunun anonim veya limited şirket ortağı olmasında yasal açıdan bir sakınca olmadığı değerlendirilmektedir." görüşüne yer vermiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun disiplin cezalarını düzenleyen 125. Maddesinin (D) bendinin (h) fıkrasında "Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak" fiiline karşılık kademe ilerlemesinin durdurulması cezası öngörülmüştür. DPB görüş yazısı için tıklayınız.

DEĞERLENDİRME

Sonuç olarak; limited şirketine sahip olmanız devlet memuriyetine girişte bir engel olmamakla birlikte memur olduktan sonra disiplin cezası almanıza neden olabilir.

Limited şirketin şirket sözleşmesinde şirketi idare ve temsil edecek kişiler arasında sayılmamanız ve bu şirketin yönetimi ile denetiminde de görev almamanız gerekmektedir. Bir başka deyişle, limited şirkette Genel Müdür değilseniz, sadece ortaksanız bir sorun yalanmaz.

Diğer taraftan, şirket adına iflas başvurusunda bulunarak yönetimini kayyuma devretmek ya da şirketin idare, temsil, yönetim ve denetim görevlerinden ayrılmanız gerekmektedir.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Particiliğin son bulması, herkesin kendi işini yapması için, mülakatlar son bulmalı!
26 Aralık 2019 14:02		 Yerli ve yabancı sözleşmeli personel istihdamına düzenleme getirildi!
26 Aralık 2019 13:21
Akademik teşvik ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapılacak mı?
26 Aralık 2019 00:04		 Tarım Bakanlığı, 2019/2 ile yerleşen adaylardan istenen belgeleri açıkladı. Güvenlik soruşturması var mı?
25 Aralık 2019 13:35
Hali hazırda güvenlik soruşturması yapılabilir mi?
24 Aralık 2019 11:04		 OHAL Komisyonu, 25 Ekim'den bu yana kaç dosya inceledi?
23 Aralık 2019 14:06
Genelgeye rağmen okullarda çikolata ve cips satılıyor
23 Aralık 2019 11:43		 İdare mahkemesi, güvenlik soruşturmasında, AYM kararını uyguladı
20 Aralık 2019 19:01
YLSY bursiyerleri faiz affı ve ödeme süresi istiyor
20 Aralık 2019 11:40		 Güvenlik soruşturması teklifinde 'suçun şahsiliği ilkesi' dikkate alındı mı?
20 Aralık 2019 09:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:22 - Doktorlara, D vitamini tetkiki kısıtlaması getirildi00:16 - Bilginiz dışında adınıza açılan sahte hatlara ilişkin önemli KDK kararı00:13 - Bir Bakanlık daha güvenlik soruşturması istemedi00:10 - Bir kültür mirası Elazığ00:04 - Sahibi olduğu limited şirketi kapatamayan kişi, memur olurken sorun yaşar mı?00:04 - 27 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları23:51 - 'Çocuk dostu kitap listesi'ne yeni ek23:46 - 'Kredi kartlarındaki puanların silinmesi önlenmeli'23:41 - Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı23:36 - Savunmada yeni teknolojiler çalıştayda ele alındı
23:31 - Eğitimini tamamlayan 2 bin 136 teğmen mezun oldu23:26 - Ayağı kesilen Aylin'e hastane odasında ders veriliyor23:20 - Bir mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyor23:14 - Halk Bankası davasında duruşma 25 Şubat'a ertelendi23:09 - Bakan Soylu'dan 'Kanal İstanbul' paylaşımı23:04 - Wikipedia kurucusu'ndan Türkiye'ye: Yeniden hoşgeldiniz22:58 - Reuters: Libya, Türkiye'den askeri destek talep etti22:53 - 3 bin liralık telefon sipariş etti, paketten bitki çayı çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Bir Bakanlık daha güvenlik soruşturması istemedi
Doktorlara, D vitamini tetkiki kısıtlaması getirildi
Bir kültür mirası Elazığ
Sahibi olduğu limited şirketi kapatamayan kişi, memur olurken sorun yaşar mı?
Bilginiz dışında adınıza açılan sahte hatlara ilişkin önemli KDK kararı
27 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ezan sesi 1
fenerbahçe'nin de var kayıtlarının açıklanmasını istemesi 2
meclis açılınca ilk işimiz,libya için tezkere getirmek olacak 2
Enbiya 5
kuru patlıcan dolması 2
lens 1
kuşlar uçmaz rüzgar götürür balıklar yüzmez su götürür 1
120 bin suriyelinin türkiye sınırına dayanması 1
28.12.2019 galatasaray vs antalyaspor maçı 4
27.12.2019 fenerbahçe vs valencia maçı 1
SON İLANLAR
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Türk Alman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Tunceli Munzur Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Trakya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Siirt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Selçuk Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ordu Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Eti Maden İşletmeleri 32 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam