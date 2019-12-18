Tokat'taki FETÖ soruşturmasında 14 eski polis yakalandı
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem emniyet yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü yakalandı.
|18 Aralık 2019 10:17
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Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem emniyet yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü yakalandı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının, 12 ilde KHK ile meslekten ihraç edilmiş 2 komiser ve 13 polis hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla 14 şüpheli bulundukları illerde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, jandarmaya götürüldü.
Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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