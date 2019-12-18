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HSK'dan müstemir yetkilerin belirlenmesine ilişkin duyuru

Hakimler ve Savcılar Kurulu, müstemir yetkilerin belirlenmesine ilişkin duyuru yayımladı.
 18 Aralık 2019 10:17
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HSK'dan müstemir yetkilerin belirlenmesine ilişkin duyuru

Hakimler ve Savcılar Kurulu, müstemir yetkilerin belirlenmesine ilişkin duyuru yayımladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, idari yargı hakimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi ve yeniden inceleme taleplerinin değerlendirilmesi çalışmaları, 17/12/2019 tarihi itibarıyla sonuçlandırılarak karara bağlanmış olup, ekte ilan edilmiştir.

6087 sayılı Kanun'un 33. maddesi uyarınca, yeniden inceleme ve itiraz talebinde bulunacak meslektaşlarımızın, taleplerini 10 gün içerisinde EK-3'te gösterildiği şekilde personel ortak rolünde bulunan müstemir yetki talep formu ekranını kullanarak ve talep türünü yeniden inceleme ise "Yeniden İnceleme Talebi", yeniden inceleme talebi reddedilen meslektaşlarımızın ise "İtiraz Talebi" şeklinde seçtikten sonra yapmaları gerekmektedir.

Müstemir yetkileri belirlenen meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

EKLERİ:

1-Bölge İdare Mahkemesi Müstemir Yetki Kararı

2-İlk Derece İdari Yargı Hakimleri Müstemir Yetki Kararı

3-Talep Gönderme Yöntemi

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, adli yargı hakimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi, yeniden inceleme, arşiv ve tevziye ilişkin taleplerinin değerlendirilmesi çalışmaları, 17/12/2019 tarihi itibarıyla sonuçlandırılarak karara bağlanmış olup, ekte ilan edilmiştir.

6087 sayılı Kanun'un 33. maddesi uyarınca, yeniden inceleme ve itiraz talebinde bulunacak meslektaşlarımızın, taleplerini 10 gün içerisinde EK-4'te gösterildiği şekilde personel ortak rolünde bulunan müstemir yetki talep formu ekranını kullanarak ve talep türünü yeniden inceleme ise "Yeniden İnceleme Talebi", yeniden inceleme talebi reddedilen meslektaşlarımızın ise "İtiraz Talebi" şeklinde seçtikten sonra yapmaları gerekmektedir.

Müstemir yetkileri belirlenen meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

EKLERİ:

1-Bölge Adliye Mahkemesi Müstemir Yetki Kararı

2-Birinci Bölge Müstemir Yetki Kararı

3-İki, Üç, Dört ve Beşinci Bölge Müstemir Yetki Kararı

4-Talep Gönderme Yöntemi
Memurlar.Net
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