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3 ilde tefecilere operasyon: 37 kişi gözaltına alındı

Borç karşılığı aldıkları boş senetleri yüksek rakamlarla doldurup haksız kazanç elde ettiği öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda, 37 kişi gözaltına alındı
 18 Aralık 2019 10:44
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3 ilde tefecilere operasyon: 37 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyonda, tefecilik yaptığı iddia edilen 37 kişi gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin çok sayıda kişiye borç verip boş senet imzalattığı, daha sonra bu senetleri borç verdikleri paranın üzerindeki rakamlarla doldurup yasal işlem başlatarak haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan tespitler doğrultusunda İstanbul, İzmir ve Ordu'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, hakkında gözaltı kararı bulunan 39 kişiden 37'sini yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda kişi adına düzenlenmiş ve imzalatılmış boş senetler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin, söz konusu yöntemle 6 kişiden yaklaşık 100 milyon lira tahsil ettiği belirlendi.

Anadolu Ajansı
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