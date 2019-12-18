1'i binbaşı, 23 şüpheli hakkında FETÖ'den gözaltı kararı
|18 Aralık 2019 10:45
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Eskişehir merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK'deki askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "Askeri okullara ve polis kolejine hazırlık grupları" içerisinde bulundukları iddia edilen muvazzaf 1 binbaşı ve 2 üsteğmenin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Eskişehir'in yanı sıra Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Konya ve Sakarya'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 21 zanlı saklandıkları evlerde yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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