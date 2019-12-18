'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım'		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
İnternetten alışveriş yaparken kart bilgilerinizi kaptırmayın		 
KPDK'de gündem, sözleşmeliye kadro ve 3600 ek gösterge		 
Bakan Selçuk, Öğretmenlere eğitimin geleceğini anlatacak		 
Pilotsuz helikopter test uçuşunu gerçekleştirdi Video		 
Dünyanın en güçlü ülkeleri sıralandı! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

85 bin ihracatçı, bilgilerini e-Devlet'ten sorgulayabilecek

TİM Proje Dijital Dönüşüm Ofisi ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin ortak çalışması ile artık ihracatçılar, birlik üyeliği sorgulama ve doğrulama işlemlerini e-Devlet Kapısı'ndan da yapabilecek
 18 Aralık 2019 10:52
Yazdır
85 bin ihracatçı, bilgilerini e-Devlet'ten sorgulayabilecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) hayata geçirdiği uygulama ile 85 bin ihracatçı, artık birlik üyeliği sorgulama ve doğrulama işlemlerini e-Devlet'ten de yapabilecek.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, TİM, ihracatçıların işlerini kolaylaştıracak inovatif çözümlere imza atmaya devam ediyor.

TİM Proje Dijital Dönüşüm Ofisi ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin ortak çalışması ile artık ihracatçılar, birlik üyeliği sorgulama ve doğrulama işlemlerini e-Devlet Kapısı'ndan da yapabilecek. İhracatçılar, e-Devlet'ten ihtiyaç duydukları her anda alabilecekleri belgeyi, müşavirlik ve bankacılık işlemlerinde, hal kayıt belgesi olarak ve ikili iş görüşmelerinde referans mektubu içinde ek belge olarak da kullanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracatçıların önündeki her türlü engeli kaldırmaya devam ettiklerini belirterek, TİM'in dijital dönüşüm sürecini başlattığı 2019 öncesinde ihracatçının fiziki ziyareti ile ancak yapılabilen üyelik sorgulama ve doğrulama hizmetlerinin, önce sadece TİM web sitesinden gerçekleştirilebilir hale geldiğini, 13 Aralık'tan itibaren ise e-Devlet'ten de artık yapılabildiğini bildirdi.

Gülle, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 18 Haziran 2019'dan itibaren ihracatçılara kambiyo satışları üzerinden uygulanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'nden (BSMV) muafiyet getirildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"O tarihten itibaren ihracatçılar olarak kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden vergiden muaf durumdayız. Bu sebeple firmalarımızın ihracatçı olduklarına dair belgeyi kolayca sunabilmeleri adına TİM web sitesinde üyelik sorgulama ve doğrulama hizmetini geliştirdik. TİM web sitemizde 12 bin 870 adet farklı firma bu hizmetten yararlandı. Proje Dijital Dönüşüm Ofisi'miz ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ortak çalışmasıyla artık bu işlemi e-Devlet Kapısı'ndan da ihracatçılarımızın hizmetine sunmaya başladık. Bunların yanı sıra AloTİM ile ihracatçının soru ve taleplerine 7/24 hızlı bir şekilde cevap veriyoruz. Raporlarımız, faaliyetlerimiz, ihracat ile ilgili duyurularımız, TİM Mobil aplikasyonuna anlık olarak düşüyor. Aynı zamanda web sitemizi de güncelleyerek ihracatçılarımız için kolay erişilebilen bir platform haline getirdik."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Esnafın borçları için 'yapılandırma' çağrısı
18 Aralık 2019 11:30		 Bakanlık 'CE' dedi, sektör itiraz etti
18 Aralık 2019 11:15
Bakan Pakdemirli: Çiftçimizi enflasyona ezdirmedik
18 Aralık 2019 11:11		 Milli Piyangodan sosyal medya çekilişleri için uyarı
18 Aralık 2019 11:09
Eğitim harcamaları geçen yıl 215 milyar liraya yaklaştı
18 Aralık 2019 10:41		 Köye dönen gence 100 bin TL
18 Aralık 2019 07:10
ESAM: Bütçenin %30'u personel, %142'si faiz giderlerine gidiyor
18 Aralık 2019 00:56		 Marketleri müşterilerin ayağına getiriyorlar
17 Aralık 2019 23:22
GÖKTÜRK-2 uydusu 7 yaşında
17 Aralık 2019 20:27		 Türk Silahlı Kuvvetlerine milli silahlı drone
17 Aralık 2019 11:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:17 - DEAŞ'ın sözde üst düzey emir ve savaşçısı 6 şüpheli gözaltına alındı12:14 - Gün ortası döviz fiyatları12:03 - Ayağı doku nakliyle kesilmekten kurtarıldı12:03 - Belediye, statlara ücretsiz giriş sağlayan, pasolig kartı dağıtabilir mi?12:00 - Uzungöl ve Ayder'de kentsel dönüşüm başlıyor11:59 - Öğretmene taciz şüphelisi tutuklandı11:57 - 'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım'11:55 - İnternetten alışveriş yaparken kart bilgilerinizi kaptırmayın11:54 - Koza-İpek Holding davasında sona doğru11:52 - Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
11:51 - Maltepe Üniversitesinden 2023 eğitim vizyonuna destek11:49 - Jandarmadan 'kadın cinayetleri' raporu11:46 - 'Özel çocuklar' için gönüllü öğretmen oldular11:44 - 'Karın şişliği' şikayetiyle gitti, 16 kilogram kitle çıktı11:42 - Ünlü yönetmen Tunç Başaran vefat etti11:39 - Deterjan fabrikası değil okul11:38 - İstanbul'da barajlar yüzde 66 oranında boşaldı11:38 - 'Makam sahibi olmak için ya İmam Hatipli ya da Trabzonlu olacaksın'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
11.11 ve Muhteşem Cuma kampanyalarında internetten alışveriş yaptınız mı?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2019/8 tercih kılavuzu yayımlandı
Ankara Büyükşehir'in görevde yükselme sözlü sınavında, torpilini bulan yüksek puan aldı, bulamayanlar elendi
Kaymakam, huzur bozan komiser yardımcısını görevden aldı
3 HDP'li 1 CHP'li belediye başkanı görevden alındı
Futbolcu'dan Fatih Terim'e: Sen kimsin, mafya mısın?
Fatih Altaylı, Erdoğan'la namaz anısını anlattı
İlçe Belediye Başkanı FETÖ imamı çıktı
Davutoğlu'nun sözleri Erdoğan'ı üzmüş
Vodafone, çalışan babalarına da 112 gün doğum izni verecek
FETÖ'nün maşası her örgüte girmiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
18.12.2019 panathinaikos vs fenerbahce maci 3
maskov87 4
arıza 1
Yanlışlıkla pusete carpan garsona saldiran baba 6
bebeklerin reklam izlemesi 3
dokunarak konuşmak 2
naim süleymanoğlu 1
aynı iş yerinde çalışan çiftler 1
ziraat bankasının simit sarayına ortak olması 3
ali koç 2
SON İLANLAR
Batman Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacıbayram Veli Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İnönü Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Uludere Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Yalova Kaytazdere Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 18 İşçi Alacak
İzmir İzelman 57 İşçi Alacak
İzmir Dikili Jeotermal 44 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam