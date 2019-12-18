Ankara güne sisle uyandı
Ankara'yı gece saatlerinde etkisi altına alan yoğun sis, sabah da devam etti.
|18 Aralık 2019 10:56
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Ankara'yı gece saatlerinde etkisi altına alan yoğun sis, sabah da devam etti.
Ankaralılar güne yoğun sisle başladı. Şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15-20 metrenin altına düşerken, Başkent'in simgelerinden olan Kocatepe Camii de sis bulutunun altında kaldı.
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