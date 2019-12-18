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Ankara güne sisle uyandı

Ankara'yı gece saatlerinde etkisi altına alan yoğun sis, sabah da devam etti.
 18 Aralık 2019 10:56
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Ankara güne sisle uyandı

Ankara'yı gece saatlerinde etkisi altına alan yoğun sis, sabah da devam etti.

Ankaralılar güne yoğun sisle başladı. Şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15-20 metrenin altına düşerken, Başkent'in simgelerinden olan Kocatepe Camii de sis bulutunun altında kaldı.
İhlas Haber Ajansı
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