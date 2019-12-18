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Bakır karışımlı düşük ayarlı altın tuzağına dikkat

Diyarbakır'da dolandırıcılar, altına bakır karıştırıp, gramajıyla oynayarak piyasaya sürmeye başladı. Kentte yıllardır kuyumculuk yapan Mehmet Yüksel, tanımadıkları kuyumculardan alışveriş yapan vatandaşların, altının sertifikasını, gramını ve ayarının yazılı olduğu kartı almaları konusunda uyardı.
 18 Aralık 2019 10:59
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Bakır karışımlı düşük ayarlı altın tuzağına dikkat

Diyarbakır'da dolandırıcılar, altına bakır karıştırıp, gramajıyla oynayarak piyasaya sürmeye başladı. Kentte yıllardır kuyumculuk yapan Mehmet Yüksel, tanımadıkları kuyumculardan alışveriş yapan vatandaşların, altının sertifikasını, gramını ve ayarının yazılı olduğu kartı almaları konusunda uyardı.

Diyarbakır'da dolandırıcılar, şeytanın bile aklına gelmeyecek hilelerle vatandaşları tuzağa düşürmeye devam ediyor. Son olarak altına bakır karıştıran dolandırıcılar, uygun fiyata ürünleri piyasaya sürmeye başladı. Piyasaya sürülen bakır karışımlı düşük ayarlı altınlar en çok kuyumcular ile yeni evlenen çiftleri mağdur ediyor.

"1 ayda 5 kez karşılaştık"

Kentte uzun yıllardır kuyumculuk yapan Mehmet Yüksel, vatandaşları sahte altın konusunda uyardı. Son bir ay içerisinde dükkanlarında 5 defa sahte altın geldiğini aktaran Yüksel, bunu ayırt edebilmek için gelen ürünlerin hepsini tek tek kestiklerini, kestikten sonra ateşe attıklarını, ateşten sonra yağlı tabağa atıp öyle bakır olup olmadığını, kaç ayar ve kaç gram olduğuna baktıklarını söyledi. 25 yıldır kuyumculuk yaptığını kaydeden Yüksel, "Son zamanda artık esnafım, kuyumcuyum, sarrafım diyemiyoruz, o kadar kötü şeyler dönüyor ki inanılmaz. Altınların içine bakır karıştırılıyor. Yüzde 80'i altınsa, yüzde 20'sini bakır karıştırıyorlar. Daha sonra ürünü uygun fiyatta satıyorlar. Sahtekarlık yapıyor ama dürüst olarak geçiniyor. Geçen gün cumhuriyet ve çeyrek altın geldi. O kadar kötü şeyler oluyor ki, artık biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bazı ürünlerin üzerinde çok iyi kaplama yaparlar asla kuyumcular anlamaz. Yani burada anlaşıyordu ki normal bir vatandaş bunu yapamaz. Yani sahtekarlık yapmak istese yapamaz, bazı kuyumcuların bu işin içinde olduğu belli. Öz geçmişi olmayan bir kuyumcudan asla altın almamak lazım. Yani şuan bunu bu hale getirdiler. Altın gramı ons bağlıdır. Dünyanın her tarafında aynıdır. Yani aşağı yukarı 1-2 lira fark eder. Ama bir kuyumcu eğer 10-20 lira uyguna veriyorsa, biliniz ki orada bir sahtekarlık var. Vatandaş ucuzu aradığı zaman bu işin içine girer, buna ortak olur farkına varmadan. 1 ayın içinde 5 seferdir sahte altınlarla karşılaşıyoruz. Vatandaşın altınını alıyoruz bakıyoruz şüphelidir, götürüyoruz ateşe veriyoruz. Şu yaptığımız işlemi yaptıktan sonra bakıyoruz ki düşük ayarlı. Vatandaşa diyoruz bak sen bunu almışsın, 'sen benim altınımı değiştirdin' diyor, birde böyle sıkıntılarımız var. Bizim ustamız burada gelen ürünlerin hepsini alır tek tek keser, kestikten sonra ateşe atar, ateşten sonra tablaya atar o yağını atar orada kaç ayar olduğunu tahmini olarak çıkıyor. Ondan sonra bunları alırız eritmeye göndeririz, rapor çıkar. Vatandaştan isteğimiz buna dikkat etsinler. Geçmişi olmayan kuyumcudan asla altın almasın. Aldığı yerden de sertifikasını, kartını, gramını mutlaka temin etsin" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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