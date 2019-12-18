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Selçuk Bayraktar'dan Özgür Özel'e cevap

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, kendisini hedef alan CHP'li Özgür Özel'e yanıt verdi.
 18 Aralık 2019 11:00
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Selçuk Bayraktar'dan Özgür Özel'e cevap

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, kendisini hedef alan CHP'li Özgür Özel'e yanıt verdi. Bayraktar, "Milletin vekili sıfatlı birisi terörle mücadelede ve teknolojik gelişmede ülkemizde çığır açan bu işten neden rahatsız olur?" dedi.

Türkiye'de savunma ve terörle mücadelede devrim niteliğinde projeleri hayata geçiren Baykar'ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, kendisini hedef alan açıklamalarından dolayı CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e sosyal medya hesabından cevap verdi. Bayraktar, "Milletimize hizmet için ekibimizle 15 yıldır S/İHA üretiyoruz Şimdi Akıncı TİHA geliyor sonra da insansız savaş uçağı inşallah. Milletin vekili sıfatlı birisi terörle mücadelede ve teknolojik gelişmede ülkemizde çığır açan bu işten neden rahatsız olur?" dedi.

Akıncı TİHA geliyor

Bayraktar'ın mesajında belirttiği Akıncı TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) 2021'de göreve başlaması planlanıyor. 12 metre uzunluğunda, 20 metre kanat açıklığındaki Akıncı havadan havaya füze atabilme kapasitesine sahip. 24 saat havada kalabilen ve 12 bin kilometre yüksekliğe çıkabilen AKINCI, 5.5 ton ağırlığında. Akıllı radar ve elektronik harp sistemlerini de barındıran Akıncı'nın 2021'de göreve başlaması amaçlanıyor.
İhlas Haber Ajansı
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