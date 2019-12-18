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İris Gölü'nde açılan kanallar kapatılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun cuma günü yapacağı toplantıda alınacak kararla İzmir'in Karaburun ilçesindeki göl eski haline getirilecek- Sit alanında yer alan İris Gölü'nde kanal açanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak
 18 Aralık 2019 11:06
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İris Gölü'nde açılan kanallar kapatılacak

İzmir Karaburun'da birinci derece doğal sit alanında bulunan İris Gölü'nde açılan kanallar kapatılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir'in Karaburun ilçesi Ildır Özel Çevre Koruma Alanı ve birinci derece doğal sit alanı içerisinde yer alan İris Gölü'nde açılan kanallarla ilgili İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince yerinde inceleme gerçekleştirildi.

İncelemenin ardından ilgili belediyeden ve İlçe Jandarma Komutanlığından fiziki müdahalelere ilişkin tespit tutanakları istendi.

Bölge, birinci derece doğal sit alanında kaldığı için İris Gölü'nde yapılan izinsiz kazı çalışmaları ve inceleme sonuçları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunda değerlendirmeye alınacak.

Komisyonun 20 Aralık Cuma günü yapacağı toplantıda alınacak kararla bölgede açılan kanallar kapatılacak ve bölge eski haline getirilecek. Bakanlık ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacak.
Anadolu Ajansı
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