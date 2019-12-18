- Antalya, Barselona Sözleşmesi COP22'nin ev sahibi olacak

YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Akdeniz'in Deniz Çevresinin ve Kıyı Alanlarının Korunması (Barselona) Sözleşmesi'nin 22. Taraflar Konferansı'nın (COP22) Antalya'nın ev sahipliğinde yapılacağını söyledi.

Kurum, AA muhabirine, geçen hafta İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 25. Taraflar Konferansı (COP25) ve 2-5 Aralık'ta İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen Akdeniz'in Deniz Çevresinin ve Kıyı Alanlarının Korunması (Barselona) Sözleşmesi'nin Taraflar Konferansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Paris Anlaşması'nın uygulanmaya başlayacağı 2020 yılı öncesinde düzenlenen son iklim zirvesi olan COP25'te yaptıkları görüşmelerdeki taleplerine ilişkin bilgi veren Kurum, söyle konuştu:

"Biliyorsunuz Paris Anlaşması çerçevesinde ülkemize haksızlık yapılmış durumda. Ülkemiz EK-1 listesinde yer alıyor ve 'gelişmiş ülkeler' kategorisinde. Dolayısıyla EK-1 listesinden çıkarılma talebini biz her taraflar toplantısında dile getiriyoruz. 25. Taraflar Konferansı'nda da hem Birleşmiş Milletler Genel Sekreterimize hem de dönem başkanımıza talebimizi ilettik. Taraflar, şartlı bir şekilde bunu gündeme almak istediler biz de hiçbir şart altında EK-1 listesinden çıkma talebimizin gündeme alınamayacağını, bizim ülkemize yapılan haksızlığın giderilmesi noktasında kararlı duruşumuzu sergileyeceğimizi kendilerine ifade ettik."

Bu şartın ne olduğuna ilişkin Kurum, "Konunun COP25'te görüşülüp olumlu veya olumsuz kapatılmasını istiyorlar. Yani başka konferanslarda gündem yapılmamasını talep ettiler biz de bunu kabul edemezdik. Çünkü bize yapılan bir haksızlık neticede. Bu haksızlığın giderilmesi gerekiyor. O yüzden bu gündem maddeleri çerçevesinde olumlu veya olumsuz neticelenmesi bizim lehimize bir durum değildi." bilgisini paylaştı.

Bu kapsamda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de konuya ilişkin direktörünü görevlendirdiğini ve seçilen özel temsilcinin bakanlıkların ilgili birimleri ile süreci yürüteceğini anlatan Kurum, "Hem bize yapılan haksızlığın giderilmesi hem de şu an iklim finansmana erişim noktasında çözüm önerileri geliştirmek için çalışıyorlar. Sayın Guterres'in ifadesi, ülkemize yapılan haksızlığın bir an önce giderilmesi. O da ülkemize yapılan haksızlığı kabul ediyor aynı şekilde Şili Dönem Başkanımız da kabul ediyor." diye konuştu.

COP25'te birçok ülke ile görüşme fırsatı yakaladıklarına işaret eden Kurum, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele noktasındaki kararlı duruşunu ve önemli projelerini de tüm dünyaya anlatma fırsatı bulduklarını söyledi.

Kurum, COP25 Bakanlar Oturumu'nda yaptığı konuşmada, iklim ve çevre konusunda Türkiye'deki çalışma ve projeleri 197 ülkeye anlattığını dile getirdi.

- Antalya, Barselona Sözleşmesi COP22'nin ev sahibi olacak

Öte yandan 2-5 Aralık'ta İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen Akdeniz'in Deniz Çevresinin ve Kıyı Alanlarının Korunması (Barselona) Sözleşmesi'nin 21. Taraflar Konferansına, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar Başkanlığındaki Türk heyetinin katıldığını anımsatan Kurum, şöyle devam etti:

"Akdeniz'in deniz çevresi ve kıyıların korunması amacıyla bu Taraflar Konferansı düzenleniyor. Napoli'de yapılan toplantılar çerçevesinde 2021'deki taraflar toplantısının ülkemizin Antalya ilinde yapılması kararı alındı. Ülkemiz adına sevindirici bir durum. Hem Akdeniz'in korunması hem Akdeniz sularının hem Akdeniz kıyılarının korunması amacıyla yapılacak projelerin, alınacak tedbirlerin konuşulacağı 22'nci Taraflar Konferansı Antalya'da düzenlenecek, ülkemize hayırlı uğurlu olsun."

Türkiye'nin iklim değişikliğine ilişkin yol haritası hakkında da bilgi veren Kurum, "İklim değişikliği hakikaten milli güvenliğimizi ilgilendiren bir durum. Sadece bizim ülkemizde değil tüm dünya ülkelerindeki vatandaşları ilgilendiren bir durum. Dolayısıyla iklim değişikliği ile ilgili mücadele noktasında her ülkenin kararlı bir duruş sergilemesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

"Denize bıraktığınız, sebebiyet verdiğiniz bir kirlilik sadece sizin değil denize kıyısı olan bütün ülkeleri ilgilendiriyor." diyen Kurum, aynı şekilde havadaki emisyon miktarının artmasının ve hava kirliliğinin de bütün ülkeleri ilgilendirdiğini ve bu konuda topyekün hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Murat Kurum, açıkladıkları eylem planları çerçevesinde iklim değişikliği ile ilgili mücadelede kararlı duruş sergilediklerini sözlerine ekledi.