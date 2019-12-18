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Milli Piyangodan sosyal medya çekilişleri için uyarı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar:- "Son günlerde İdaremizden izin alınmadan sosyal paylaşım siteleri üzerinden çekilişler yapılıyor ve sonucunda ise ödül taahhüt ediliyor"
 18 Aralık 2019 11:09
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Milli Piyangodan sosyal medya çekilişleri için uyarı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, sosyal medya üzerinden kurumdan izin alınmadan hediye çekilişleri yapıldığını belirterek, "İdaremizce izin verildiğini gösteren tarih, sayı bulunmayan ve izin alınmadan yürütülen bu çekilişlere, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına rağbet gösterilmemesi gerekiyor." dedi.

Uçar, son dönemde firmalar, ünlü isimler ve internet fenomenleri tarafından Instagram başta olmak üzere sosyal medya üzerinden hediye vaadiyle düzenlenen çekilişler ve vatandaşlar tarafından bu konuda yaşandığı belirtilen mağduriyetler hakkında, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik" uyarınca, yarışma ve çekiliş düzenlemek için İdareye başvurulması gerektiğini anımsatan Uçar, son günlerde İdareden izin alınmadan sosyal paylaşım siteleri üzerinden yarışma ve çekiliş adı altında çeşitli uygulamalar yapıldığını ve sonucunda ise ayni ve nakdi ödül taahhüt edildiğini söyledi.

İdareye bu çekilişlerle ilgili çok sayıda şikayet geldiğine dikkat çeken Uçar, "İdare tarafından izin verildiğini gösteren tarih, sayı bulunmayan ve izin alınmadan yürütülen bu uygulamalara, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına rağbet gösterilmemesi gerekiyor." diye konuştu.

- "Hediyeler gönderilmiyor"

Uçar, bu tür çekilişlerin gerekli işlemlerin yapılabilmesi için İdareye bildirilmesi gerektiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Sosyal medya yeni bir mecra, burada yapılan çekilişlerde de yoğun artış yaşanıyor. İdare olarak biz de mevzuatımızı güncel teknolojik gelişmelere uyarlamak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. İdare olarak bu konuda gereken yetkimiz var. Sosyal medyada yapılan çekilişler de bizim yönetmeliğimize tabi. Yani çekiliş yapmak isteyen sosyal medya fenomenleri, bize başvurarak bu yönetmelik kapsamında İdarenin değerlendirmesini almak zorundadır."

Vatandaşların, çekilişte kazandığı hediyenin gelmemesi ya da karşılığında ücret istenmesi gibi mağduriyetler yaşadığına işaret eden Uçar, aynı zamanda sosyal medya ismiyle kişinin gerçek ismi arasında farklılık olduğu için gerçek hediye sahibini tespitte sorunlar yaşandığını söyledi.

MPİ Genel Müdürü Uçar, İdareye, çekiliş yapmadan önce mevzuata uygun olarak izin almak isteyen fenomenlerden de başvurular geldiğini de kaydetti.
Anadolu Ajansı
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