'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım'		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
İnternetten alışveriş yaparken kart bilgilerinizi kaptırmayın		 
KPDK'de gündem, sözleşmeliye kadro ve 3600 ek gösterge		 
Bakan Selçuk, Öğretmenlere eğitimin geleceğini anlatacak		 
Pilotsuz helikopter test uçuşunu gerçekleştirdi Video		 
Dünyanın en güçlü ülkeleri sıralandı! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hakkari'nin jeotermal potansiyeli belirleniyor

Kentte yürütülen çalışmalarda tespit edilen jeotermal su kaynaklarının tarım, turizm, sağlık ve ısıtma gibi alanlarda kullanılması hedefleniyor
 18 Aralık 2019 11:12
Yazdır
Hakkari'nin jeotermal potansiyeli belirleniyor

Yer altı kaynakları bakımından zengin olan Hakkari'de, jeotermal kaynakların potansiyelinin belirlenmesi için çalışma yürütülüyor.

Hakkari Üniversitesi (HÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Nuri Bodur öncülüğünde, bölgedeki mevcut sıcak suların derinlikleri, özellikleri ve potansiyelinin belirlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda tespit edilen jeotermal kaynakların tarım, turizm, sağlık ve ısıtma gibi alanlarda kullanılması hedefleniyor.

İki yıldır sürdürülen etüt çalışmalarında belirlenen bölgelerin altyapı özellikleri, jeotermal kaynaklarının potansiyeli, kaynakların parametreleri, aralarındaki ilişkiler ve çevresel etkiler gibi alanlarda önemli bilimsel bulgulara rastlandı.

Prof. Dr. Bodur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin jeolojik açıdan iyi bir bilimsel laboratuvar imkanı sağladığını söyledi.

Zemin araştırmalarında altı noktada jeotermal su kaynağı tespit ettiklerini, dört noktada da gerekli tüm ölçümleri tamamladıklarını anlatan Bodur, şöyle dedi:

"Hakkari bölgesi jeoloji çalışmaları bakımından önemli ve bakir bir bölge. Doğal mineralli sıcak su kaynaklarında periyodik olarak aylık su parametrelerinin ölçülmesi ve bu alanlardaki bazı gaz çıkış noktalarını tespit ettik. Kaynak parametreleri aralarındaki ilişkileri ve çevresel etkilerinin ortaya konulabilmesi için çalışmalar sürüyor. Elde edilen bulguların ve verilerin değerlendirilmesi ve raporlanması aşamasını tamamlamaya çalışıyoruz."

- "Bölgenin kalkınmasına önemli derecede katkı sağlayacak"

Bölgede jeotermal kaynak potansiyelinin tespit çalışmalarının ardından projenin kapsamını geliştireceklerini ifade eden Bodur, özellikle Hakkari-Van ile Hakkari-İran sınırlarında önemli jeotermal su kaynaklarının olduğunu belirlediklerini aktardı.

Bodur, belirlenen noktalarda sondaj çalışmalarının gerçekleştirilmesiyle yerin birkaç yüz metre derinliklerinde yüksek debilerde doğal mineralli sıcak su kaynaklarına rastlamanın mümkün olduğunu belirtti.

Bodur, bölgedeki çalışmaları ilerletmek istediklerini söyleyerek, "Bu jeotermal kaynakları, enerji üretimi, sağlık turizmi, konut ısıtmaları ve seracılıkta kullanabileceğiz. Bu kaynakların ortaya çıkarılması ve değerlendirilmesiyle birlikte veriminin yüksek olabileceği düşünüyoruz. Bu da şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin ekonomisine ve kalkınmasına önemli derecede bir katkı sağlayacak." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Uzungöl ve Ayder'de kentsel dönüşüm başlıyor
18 Aralık 2019 12:00		 İstanbul'da barajlar yüzde 66 oranında boşaldı
18 Aralık 2019 11:38
Kimsenin yaşamadığı köylerinde 3 yıldır nöbet tutuyorlar
18 Aralık 2019 11:33		 İris Gölü'nde açılan kanallar kapatılacak
18 Aralık 2019 11:06
Ankara güne sisle uyandı
18 Aralık 2019 10:56		 Görenler şaştı kaldı: Aralık ayında meyve verdi
17 Aralık 2019 23:07
Rektör Karadağ'dan yanan konakla ilgili açıklama
17 Aralık 2019 22:52		 Eski hastane binasında skandal görüntüler
17 Aralık 2019 20:39
Çorum belediyesi öğrencileri leblebi ile tanıştırıyor
17 Aralık 2019 19:23		 Canan Karatay'a Edirne'den tepki...Afiyet olsun
17 Aralık 2019 18:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:17 - DEAŞ'ın sözde üst düzey emir ve savaşçısı 6 şüpheli gözaltına alındı12:14 - Gün ortası döviz fiyatları12:03 - Ayağı doku nakliyle kesilmekten kurtarıldı12:03 - Belediye, statlara ücretsiz giriş sağlayan, pasolig kartı dağıtabilir mi?12:00 - Uzungöl ve Ayder'de kentsel dönüşüm başlıyor11:59 - Öğretmene taciz şüphelisi tutuklandı11:57 - 'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım'11:55 - İnternetten alışveriş yaparken kart bilgilerinizi kaptırmayın11:54 - Koza-İpek Holding davasında sona doğru11:52 - Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
11:51 - Maltepe Üniversitesinden 2023 eğitim vizyonuna destek11:49 - Jandarmadan 'kadın cinayetleri' raporu11:46 - 'Özel çocuklar' için gönüllü öğretmen oldular11:44 - 'Karın şişliği' şikayetiyle gitti, 16 kilogram kitle çıktı11:42 - Ünlü yönetmen Tunç Başaran vefat etti11:39 - Deterjan fabrikası değil okul11:38 - İstanbul'da barajlar yüzde 66 oranında boşaldı11:38 - 'Makam sahibi olmak için ya İmam Hatipli ya da Trabzonlu olacaksın'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
11.11 ve Muhteşem Cuma kampanyalarında internetten alışveriş yaptınız mı?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2019/8 tercih kılavuzu yayımlandı
Ankara Büyükşehir'in görevde yükselme sözlü sınavında, torpilini bulan yüksek puan aldı, bulamayanlar elendi
Kaymakam, huzur bozan komiser yardımcısını görevden aldı
3 HDP'li 1 CHP'li belediye başkanı görevden alındı
Futbolcu'dan Fatih Terim'e: Sen kimsin, mafya mısın?
Fatih Altaylı, Erdoğan'la namaz anısını anlattı
İlçe Belediye Başkanı FETÖ imamı çıktı
Davutoğlu'nun sözleri Erdoğan'ı üzmüş
Vodafone, çalışan babalarına da 112 gün doğum izni verecek
FETÖ'nün maşası her örgüte girmiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
18.12.2019 panathinaikos vs fenerbahce maci 3
sude 2
hayat futbola fena halde benzer 3
arıza 1
aynı iş yerinde çalışan çiftler 1
altın 1
ali koç 2
tüik'in asgari ücret rakamı 3
king 3
bebeklerin reklam izlemesi 3
SON İLANLAR
Batman Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacıbayram Veli Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İnönü Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Uludere Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Yalova Kaytazdere Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 18 İşçi Alacak
İzmir İzelman 57 İşçi Alacak
İzmir Dikili Jeotermal 44 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam