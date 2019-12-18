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Kıran operasyonlarında 139 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca bugün 8'incisi başlatılan Kıran operasyonlarında 17 Ağustos'tan bu yana 321 mağara, sığınak ve depo imha edildi, 59 terör örgütü iş birlikçisi yakalandı
 18 Aralık 2019 11:14
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Kıran operasyonlarında 139 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığının 8'incisini başlattığı Kıran operasyonları kapsamında, 17 Ağustos'tan bu yana 139 terörist etkisiz hale getirildi, 321 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucuları ile Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı polis özel harekat personelince, yurt içinde bölücü terör örgütü PKK'nın kış üslenmesi hazırlıklarını bertaraf etmek, hareket kabiliyeti daralan terörist grupları bulup etkisiz hale getirmek, teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla 17 Ağustos'ta başlatılan Kıran operasyonları devam ediyor.

Kavaklı bölgesi merkez olmak üzere, Hakkari-Van-Şırnak ara hattını kapsayacak şekilde başlayan Kıran-1 Operasyonu'nu, 27 Ağustos'ta Bagok ve Mava alanları merkez olmak üzere Mardin-Batman-Şırnak ara hattında Kıran-2 Operasyonu, 21 Eylül'de Herekol ve Bestler Dereler bölgesini kapsayan Siirt ve Şırnak ara hattında Kıran-3 Operasyonu, 24 Eylül'de Çemçe-Madur bölgesine yönelik Kars-Ağrı-Iğdır ara hattında Kıran-4 Operasyonu, 8 Kasım'da Şenyayla bölgesine yönelik Diyarbakır-Bingöl-Muş ara hattında Kıran-5 Operasyonu izledi.

Bu operasyonlar devam ederken 11 Kasım'da Faraşin bölgesini kapsayan Şırnak-Hakkari-Van hattında Kıran-6 ve 22 Kasım'da Munzur Vadisi bölgesi merkez olmak üzere Tunceli'de Kıran-7 operasyonları başlatıldı.

- Teröristlerin inleri de imha ediliyor

Kıran-1 Operasyonu kapsamında, bugüne kadar 39 terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist teslim oldu, 12 iş birlikçi yakalandı.

Operasyonda 114 mağara, sığınak ve depo imha edildi, 40 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 keskin nişancı tüfeği, 7 M-16 piyade tüfeği, 5 makineli tüfek, 4 tabanca, 6 av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 8 RPG-7 roketatar, 4 tanksavar füzesi, bir lav silahı, 225 el bombası, 44 bin 157 çeşitli çap ve türde silahlara ait mühimmat, 79 el yapımı patlayıcı (EYP), 3 ton 81 kilogram patlayıcı madde, 52 kilo eroin ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kıran-2 Operasyonu kapsamında 18 terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist teslim oldu, 25 iş birlikçi yakalandı.

Operasyonda 14 mağara, sığınak ve depo imha edilirken, 8 Metis M-1 füzesi ile bunlara ait 2 ateşleyici, 2 M-16 piyade tüfeği, 2 keskin nişancı tüfeği, 6 RPG-7 roketatar, 2 AT-4 roketatar, 6 lav silahı, 2 biksi makineli tüfeği, 14 kalaşnikof piyade tüfeği, bir tamburalı bomba atar, 11 tabanca, 3 av tüfeği, 49 el bombası, 57,5 kilogram plastik patlayıcı, 14 EYP, muhtelif miktarda mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

- Etkisiz hale getirilenler arasında gri kategorideki teröristler de var

Jandarma, polis ve güvenlik korucuları tarafından Kıran-3 Operasyonu kapsamında, aralarında gri kategoride aranan "Koçer" kod adlı Orhan İnce, "Canda Kıçi" kod adlı Kader Malgoz ve "Serhat Iğdır" kod adlı Atilla Çakmaz'ın da bulunduğu 43 terörist, karadan yürütülen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçlerince 5 iş birlikçi yakalanırken, 7 M-16 piyade tüfeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, bir RPG-7 roketatar, bir tel güdümlü konkurs füzesi, 23 el bombası, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonda 25 mağara, barınak, sığınak ve 10 EYP imha edildi.

Kıran-4 Operasyonu kapsamında ise 22 terörist etkisiz hale getirildi, 17 iş birlikçi yakalandı. 83 mağara, sığınak ve depo imha edilirken, 17 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 G-3 piyade tüfeği, bir M-16 piyade tüfeği, bir uzun namlulu silah, bir tabanca, 22 el bombası, 741 mühimmat, 62 kilogram patlayıcı madde, 7 EYP, 17 bin 3 kök hint keneviri bitkisi ve çok miktarda yaşam malzemesine el kondu.

10 teröristin etkisiz hale getirildiği Kıran-5 Operasyonu'nda, 41 mağara, sığınak ve depo imha edildi. 7 kalaşnikof piyade tüfeği, bir uzun namlulu silah, 275 kilo plastik patlayıcı, 16 EYP, 1 ton 36 kilogram esrar, muhtelif miktarda mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi elde edildi.

Kıran-6 Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirilirken, 25 mağara, sığınak ve depo imha edilerek kullanılamaz hale getirildi. Güvenlik güçlerinin aramalarında, 2 RPG-7 roketatar, bir keskin nişancı tüfeği, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, biri M-16 olmak üzere 2 piyade tüfeği, bir tabanca, 20 EYP, 14 el bombası, 2 ton 50 kilogram patlayıcı madde ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kıran-7 operasyonunda ise 19 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Bir biksi makineli tüfek, bir lav silahı, bir el bombası, 3 EYP, 470,5 kilogram patlayıcı madde, çok sayıda mühimmat bulundu.

- Operasyonlar, genişletilerek devam edecek

17 Ağustos'ta başlatılan Kıran operasyonları kapsamında, bugüne kadar toplam 139 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerince imha edilen 321 mağara, sığınak ve depoda, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Öte yandan bugün, Bitlis ve Siirt'te jandarma, polis ve güvenlik korucularından oluşan 3 bin 480 personelin katılımıyla "Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldı.

İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen Kıran operasyonlarının genişleyerek sürdürülmesi planlanıyor.
Anadolu Ajansı
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