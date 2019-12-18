Bakan Selçuk, Öğretmenlere eğitimin geleceğini anlatacak		 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve PISA Eğitim Direktörü Andreas Schleicher, Ankara Eğitim Platformunca düzenlenecek "21. Yüzyıl Becerileri ve Tasarım Beceri Atölyeleri Konferansı" kapsamında öğretmenlere eğitimin geleceğini anlatacak.

Ankara Eğitim Platformu Başkanı Mirkan Aydın, Bakan Selçuk ile OECD ve Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nın (PISA) Eğitim Direktörü Schleicher'in katılımıyla yarın MEB Şura Salonu'nda yapılacak konferansa ilişkin, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bakan Selçuk'un "tasarım beceri atölyeleri", Schleicher'in ise "21. yüzyıl becerileri" ile ilgili konuşma yapacağını aktaran Aydın, konferansla eğitimin özüne odaklanmayı ve buna dikkati çekmeyi amaçladıklarını anlattı.

Aydın, 2023 Eğitim Vizyonu'nda da yer alan tasarım beceri atölyelerinin çocukların öğrendiklerini pratiğe dökmeleri ve hayatın içerisinde yaşayarak öğrenmeleri açısından önemine işaret ederek, konferansta bunun etraflıca ele alınacağını dile getirdi.

21. yüzyıl becerilerinin de çocukların geleceğin dünyasına hazırlanması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Aydın, "Böyle bir toplantı ilk kez düzenleniyor. Büyük rağbet gördü. Herhangi bir reklam, tanıtım dahi yapmadan kayıtları açtığımızın üçüncü gününde öğretmenlerimiz 1300 kişilik salonu doldurdu. Biz de şunu görmüş olduk; testten, kurstan, özel dersten ziyade öğretmenlerimiz bu tip konularda beceriler edinmek istiyor. Çok mutlu olduk bu ilgiden dolayı." diye konuştu.

- "Öğretmeni merkeze alan etkinlikleri devam ettirmek niyetindeyiz"

Konferansla ilgili sonuç raporunun da platformun internet sitesinden yayınlanacağını, katılamayan öğretmenler için de bir portal üzerinden canlı yayın yapacaklarını belirten Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin en değerli varlığı çocuklarımız, gençlerimiz ve onları çok önemli bir meslek mensubuna, öğretmenlerimize emanet ediyoruz. Öğretmenlerimizi daha değerli, itibarlı hissettirmek istiyoruz. Toplumda onların yerinin en üst basamaklarda olmasını arzu ediyoruz. Şu anda öğretmenlerimiz atamalar, özlük hakları gibi konularla gündeme geldikleri için kendilerini çok iyi hissetmiyorlar açıkçası.

Her zaman okulların, eğitimin asli unsurunun öğretmen olduğunu vurgulayan bir platformuz. Öğretmeni merkeze alan bir etkinliğe vesile olduk ve bunu platformun düzenli etkinlikleriyle sürekli devam ettirmek niyetindeyiz. Bu şekilde bir mesaj vermek istiyoruz."

- "Gönüllülük esaslı çalışıyoruz"

Aydın, iki yıl önce kurulan Ankara Eğitim Platformuna 20 okulun üye olduğu bilgisini vererek, bu okulların tamamında işin başında eğitimcilerin bulunduğunu kaydetti.

Dertlerinin eğitim olduğunu, bu sebeple platformu kurduklarını söyleyen Aydın, "Tamamen gönüllülük esaslı çalışıyoruz. Ülkemizin, eğitimimizin daha iyi noktalara gelmesi için canla başla mücadele ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Üyelerin eğitim dışında işinin olmamasının, eğitimden kazanılanın eğitime harcanmasının platformun temel prensipleri arasında yer aldığının altını çizen Aydın, öğretmene ve öğrenciye odaklandıklarını dile getirdi.

Aydın, velilere yönelik bir çalışmayı da gelecek günlerde hayata geçireceklerini bildirdi.