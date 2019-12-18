FIFA kokartı takacak Türk hakemler belli oldu
|18 Aralık 2019 11:20
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2020 yılında FIFA kokartı takacak Türk hakemleri ilan etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre hakemler, FIFA kokartını ocak ayında Antalya'da düzenlenecek kış seminerinde takacak.
Bu yıl üst klasmanda FIFA kokartı taşıyan hakemlerden Ümit Öztürk listeden çıkarılırken, yerine Arda Kardeşler dahil edildi.
Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık ve Halil Umut Meler ise FIFA kokartını korudu.
Kadın hakemlerde ise Melis Özçiğdem, Neslihan Muratdağı ve Cansu Tiryaki, FIFA kokartı taşımaya devam edecek.
- Devre arası semineri 5-9 Ocak'ta Antalya'da
Üst klasman hakemleri, üst klasman yardımcı hakemleri, üst klasman gözlemcileri ile kadın FIFA hakem ve yardımcı hakemlerinin katılacağı kış semineri, 5-9 Ocak 2020'de Antalya'da yapılacak.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenecek seminere; MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, UEFA Yardımcı Hakem Eğitimcisi Giovanni Stevanato, UEFA Gözlemcisi Jorn West Larsen ve UEFA Hakem Fiziksel Gelişim Sorumlusu Werner Helsen katılacak.
Seminer kapsamında 7 Ocak 2020 Salı günü gerçekleştirilecek resmi açılış törenini takiben FIFA Kokart Töreni yapılacak. 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak FIFA kokartlı hakemler listesinde; FIFA hakemleri, FIFA yardımcı hakemleri, FIFA kadın hakemleri, FIFA kadın yardımcı hakemleri, FIFA plaj futbolu hakemleri ve FIFA futsal hakemleri yer alıyor.
Seminerde ayrıca üst klasman hakemleri ve yardımcı hakemlerine FIFA Atletik Testi uygulanacak.
- FIFA hakemleri
Yeni yılda FIFA kokartı taşıyacak hakemler şöyle:
FIFA hakemleri: Cüneyt Çakır, Halis Özkahya, Ali Palabıyık, Hüseyin Göçek, Mete Kalkavan, Halil Umut Meler, Arda Kardeşler.
FIFA yardımcı hakemleri: Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu.
FIFA kadın hakemleri: Meliz Özçiğdem, Neslihan Muratdağı, Cansu Tiryaki.
FIFA kadın yardımcı hakemleri: Deybet Gök, Betül Nur Yılmaz, Mürvet Yavuztürk, Sedef Aktan.
FIFA plaj futbolu hakemleri: Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok, Mustafa Teker, Gökhan Barçın.
FIFA futsal hakemleri: Kamil Çetin, Ozan Soykan, Murat Çolak, Uğur Çakmak, Fatma Özlem Tursun.
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