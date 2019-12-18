Bugün Bütçe Kanunu Teklifi'nin 9 maddesi görüşülecek
Bugün 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 9 maddesi görüşülecek
|18 Aralık 2019 11:24
|Yazdır
TBMM Genel Kurulunda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.
Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.
Bütçenin 5. maddesi üzerinden başlayan görüşmelerde sırasıyla İYİ Parti, MHP, HDP, CHP ve AK Parti'li milletvekilleri söz alacak.
Bugünkü birleşimde, teklifin 9 maddesi müzakere edilecek ve tek tek oylanacak.
Genel Kurulda, hükümet adına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum hazır bulunuyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Makam sahibi olmak için ya İmam Hatipli ya da Trabzonlu olacaksın'
18 Aralık 2019 11:38
|Bakan Selçuk, Öğretmenlere eğitimin geleceğini anlatacak
18 Aralık 2019 11:16
|Antalya, Barselona Sözleşmesi COP22'nin ev sahibi olacak
18 Aralık 2019 11:07
|Selçuk Bayraktar'dan Özgür Özel'e cevap
18 Aralık 2019 11:00
|Suriyeli Kürtlerden Mehmetçiğe teşekkür mesajı
18 Aralık 2019 10:48
|İyi Parti'de Davutoğlu ayrışması
18 Aralık 2019 10:00
|Kılıçdaroğlu: Ethem Sancak bana 'gazetelerim emrinizde' dedi
18 Aralık 2019 09:54
|'Gökçek kendini mıncıklatıyor' deyince Meclis karıştı!
18 Aralık 2019 09:50
|Davutoğlu'nun sözleri Erdoğan'ı üzmüş
18 Aralık 2019 09:45
|Fatih Altaylı, Erdoğan'la namaz anısını anlattı
18 Aralık 2019 09:35