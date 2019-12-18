Ankara'da terör operasyonu: 4 zanlı gözaltına alındı
|18 Aralık 2019 11:32
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Başkentte terör örgütü DHKP-C içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 5 zanlıdan 4'ü yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütünün mahalli alan yapılanmasında yer alarak faaliyet yürüttüğü ve örgütsel amaçla dönüşümlü açlık grevi yaptığı belirlenen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda zanlılardan 4'ünü gözaltına aldı.
Zanlılar sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Diğer bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Öte yandan yakalanan zanlıların yurt dışında bulunan örgüt yöneticilerinden aldığı talimatla Ankara'daki faaliyetleri yönettiği ve yönlendirdiği, bu kapsamda dönüşümlü olarak örgütün menfaatleri doğrultusunda açlık grevlerini organize ettiği öne sürüldü.
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