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Kimsenin yaşamadığı köylerinde 3 yıldır nöbet tutuyorlar

Artvin merkeze bağlı Ballıüzüm köyünde kış aylarında hiç kimsenin yaşamaması nedeniyle muhtarlık tarafından 2016 yılında alınan karar doğrultusunda nöbet uygulaması hayata geçirildi
 18 Aralık 2019 11:33
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Kimsenin yaşamadığı köylerinde 3 yıldır nöbet tutuyorlar

Artvin merkeze bağlı Ballıüzüm köyü sakinleri, 3 yıldır köylerinde hırsızlık, yangın, sel ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dönüşümlü nöbet tutuyor.

İl merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan 36 haneli köyün sakinleri, kış mevsimi öncesinde şehir merkezi ile çeşitli illere göç ediyor.

Köyde tek bir hanenin kalmamasından dolayı tedbir amaçlı olarak Ballıüzüm Köyü Muhtarlığı 2016 yılında aldığı kararla köyde nöbet uygulamasını hayata geçirdi.

Nöbet listesi muhtarlık binasına asılırken, kurulan WhatsApp grubu üzerinden köy ile ilgili tüm gelişmeler paylaşılıyor.

Köy muhtarı Ali Fuat Beyaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsimiyle birlikte köyün göç verdiğini ve tek bir hanede bile kimsenin yaşamadığını söyledi.

Muhtarlık olarak 3 yıl önce aldıkları kararla nöbet sistemini hayata geçirdiklerini belirten Beyaz, şöyle devam etti:

"Yaz mevsiminde köyümüz doluyor. İnsanlar bağ bahçesini işliyor ve tatilini köyünde geçiriyor. Havaların soğumasıyla birlikte köy sakinleri şehir merkezine yerleşiyor. Köyümüzde yaşanabilecek hırsızlık, yangın, sel ve heyelan gibi her türlü olumsuzluklara karşı önlem almak amacıyla nöbet listesi hazırladık. Nöbet sırasında bir olumsuzluk olursa nöbetçi arkadaşımız beni ve jandarmayı arayarak bilgi veriyor. Geçen yıl köyde mantar tesisinde çıkan yangını nöbetçi arkadaşımız fark ederek bizleri aradı. Jandarma ve itfaiyeyi arayarak yangına kısa sürede müdahale edildi."

- Köyün girişlerini akşamları zincirle kilitliyorlar

Köyün her iki girişine zincir bağlayıp kilit vurduklarını belirten Beyaz, "Hava kararınca nöbetçi arkadaşımız köyün girişlerine koyduğumuz zincirleri anahtarla kilitliyor. 36 adet anahtar yaptırdım. Araçlarıyla köye gelenler bu anahtarla zinciri açıp köye giriş yapabiliyorlar." dedi.

Köy sakinlerinden emekli öğretmenlerden Hasan Yavuz ise muhtarlık tarafından 2016'da heyet ve köylülerin toplanarak tedbir amaçlı çözüm düşündüklerini ve nöbet uygulamasını gündeme getirdiklerini, bunu da herkesin kabul ettiğini anlattı.

Nöbeti gönüllü olarak tuttuklarını söyleyen Yavuz, "Sağlık durumu iyi olmayanlar bir başka komşusuna tutturuyor. Nöbetleri 48 saat tutuyoruz. Bir haneye yılda 2-3 kez nöbet geliyor. Nöbetini tamamlayan kişi muhtarlığa nöbetiyle ilgili olarak bilgi veriyor. Nöbetlerimiz sıra sistemiyle dönerli olarak devam ediyor. Biz bu uygulamadan son derece memnunuz. Şayet köyümüzde hırsızlık veya başka olumsuzluklar olmuyor ama tedbir amaçlı nöbet tutuyoruz." diye konuştu.

- Mazereti olanlar, günlük 100 lira yevmiye ile başkasına nöbet tutturuyor

İl merkezinde ikamet eden ve baharla birlikte köyüne gelerek tarım yaptığını belirten Mustafa Yavuz da kasım ayı sonu itibarıyla bütün ürünlerini toplayarak şehre göç ettiklerini ifade etti.

Yaklaşık 3 ay kadar şehirde kaldıklarını aktaran Yavuz, "Bu süre içerisinde köyde hiç kimse kalmıyor. Kış mevsimiyle birlikte şehre göç ediyoruz. Şehirde herkesin evi var. Bu nedenle köydeki olumsuzlara karşı nöbet tutmak gerekiyor. Sağlık sorunlarımdan dolayı ben nöbet tutamıyorum. İki gün nöbetim var. Günlük 100 lira olmak üzere toplam 200 lira yevmiye vererek bir başka komşuma nöbetimi tutturuyorum." dedi.

- 70 yaşında nöbet tutuyor

Nöbetçilerden 70 yaşındaki Dursun Beyaz, hava kararınca sabaha kadar mahalle mahalle, sokak sokak gezdiğini söyledi.

Beyaz, "Evleri, ahırları ve samanlıkları tek tek kontrol ediyorum. Gelen giden var mı diye belirli aralıklarla kontrol ediyorum. Düdük çalarak ve bağırarak ses çıkartıyorum. Çok şükür nöbetimde herhangi bir vukuat olmadı." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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