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İstanbul'da barajlar yüzde 66 oranında boşaldı

İstanbul'da beklenen yağmurların yağmaması barajların 15 günlük doluluk grafiğine yansıdı.
 18 Aralık 2019 11:38
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İstanbul'da barajlar yüzde 66 oranında boşaldı

İstanbul'da beklenen yağmurların yağmaması barajların 15 günlük doluluk grafiğine yansıdı. Ölçüm grafiği son bir hafta içerisinde hızla aşağı doğru bir ivme kazanarak doluluk oranı yüzde 34.49 seviyesine kadar indi. İSKİ verilerine göre barajlarda bulunan toplam su miktarı ise 299 milyon metreküpe düşerek son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. Geçen yılın aynı tarihinde ise iki katı su bulunması dikkat çekti.


İstanbul'da barajlardaki su seviyesi alarm veriyor

İstanbul'da özellikle Ekim, Kasım ve Aralık ayında şuana kadar beklenen yağmurların yağmaması barajlarındaki su seviyesinin ciddi anlamda düşmesine neden oldu. Tehlikenin boyutu barajlardan çekilen drone görüntüsü ile bir kez daha ortaya çıkmıştı. İstanbul'un önemli su kaynaklarından Büyükçekmece Gölü'ndeki suların yaklaşık 300 metre çekildiği görülmüştü. Son 15 gün içerisinde beklenen yağmurların yağmaması ise doluluk oranın ölçüldüğü grafiğin hızla aşağı doğru düşmesine neden oldu.

Bugün itibarıyla toplamda 299 milyon metreküp su kaldı

Barajlarındaki doluluk oranı 18 Aralık itibarıyla 34.49 olarak ölçüldü. Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi anlamına geliyor. Bu orana yakın olarak 2016 yılında aynı tarihte doluluk oranı yüzde 38.37 olarak ölçülmüştü. 2013'te ise 38.38 olarak ölçülmüştü. Barajlardaki en büyük doluluk oranı ise bu yıl 93.32 oran ile Mart ayında ölçüldü. Öte yandan İSKİ verilerine göre barajlarda bugün itibarıyla toplamda 299 milyon metreküp su kaldığı görüldü. Geçen yıl aynı tarihte ise 601 milyon metreküp su olduğu görüldü. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan en önemli barajlardan olan Alibeyköy Barajı'nda önceki yıllara göre su seviyesinde önemli derecede azalma oldu. Barajın su seviyesi 18 Aralık itibariyle 38.51'e kadar düştü. Barajın havadan görüntülerinde suların çekildiği alanlarda lastik izleri ortaya çıkmıştı.

Son veriler

İSKİ verilerine göre 18 Aralık tarihi itibarıyla İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranları şu şekilde paylaşıldı: "Ömerli 30.65, Pabuçdere 2.92, Sazlıdere 33.52, Büyükçekmece 34.64, Alibeyköy 38.51, Tekos 50.41, Kazandere 2.40, Elmalı 61.04, Darlık 39.04, Istrancalar 19.52."
İhlas Haber Ajansı
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