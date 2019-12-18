Ünlü yönetmen Tunç Başaran vefat etti
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan, Yeşilçam'ın ünlü yönetmenlerinden Tunç Başaran tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
|18 Aralık 2019 11:42
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan, Yeşilçam'ın ünlü yönetmenlerinden Tunç Başaran tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Tunç Başaran, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Göztepe Medeniyet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 81 yaşında hayatını kaybetti. 12 yıldır Bandırma'da annesi yazar Pakize Başaran ile birlikte ikamet eden Başaran'ın yumuşak doku tümörü tedavisi gördüğü ve solunum yetmezliğinden vefat ettiği öğrenildi. Türk sinemasında bir çok filmin yönetmeliğini üstlenen Başaran, Oscar aday adayı olduğu "Uçurtmayı Vurmasınlar" ve "Piano Piano Bacaksız" adlı filmleri ve son olarak yönetmeliğini üstlendiği Abuzer Kadayıf adlı filmi ile biliniyordu. Başaran'ın cenaze töreni ile ilgili bilginin henüz netleşmediği öğrenildi.
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