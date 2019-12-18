'Özel çocuklar' için gönüllü öğretmen oldular

SELİM BOSTANCI - Bartın'da özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin faydalandığı Engelsiz Sanatevi'nde 11 öğretmen ve 4 uzman, çocukların sosyalleşmesine katkıda bulunmak için karşılık beklemeden, günlük ihtiyaçlarını karşılamalarına destek veriyor, çeşitli sportif ve sanatsal faaliyetler gerçekleştiriyor.

Bartın Belediyesi tarafından Bartın Otizmli ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma Derneği ve Spor Kulübü (BOED-DER SK) ile ortaklaşa, yaklaşık 50 yıl mezbaha olarak kullanılan binadan dönüştürülen Engelsiz Sanatevi'nde, otizmli ve engelli çocuklara temel eğitimden fazlasını verebilmek için çalışma yürütülüyor.

Yaklaşık 50 öğrencinin kültür, sanat ve spor etkinlikleri yaparak sosyalleşmesine katkı sunulduğu sanatevinde, öğretmenler gönüllülük esasına dayalı çalışıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden gönüllü diyetisyen, psikolog ve çocuk gelişim uzmanlarının da görev aldığı merkezde, çocukların kimseye muhtaç kalmadan ayakta durmaları ve yaşamlarını idame ettirmelerine katkı sağlanıyor.

- "Temel eğitimden fazlasını verebilmek adına araştırmalar yapıyoruz"

BOED-DER SK Başkan Yardımcısı Senem Saygı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otizmli ve engelli aileleri olarak dernekleştiklerini, çocuklara temel eğitimden fazlasını verebilmek adına araştırmalar yaparak, sosyal etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Belediyenin desteğiyle 2017'de kurdukları derneğin çatısı altında gönüllü eğitimcilerle, çocuklara bireysel eğitim desteği verdiklerini anlatan Saygı, şöyle devam etti:

"Gönüllü eğitmenlerimizin yanında 4 profesyonel eğitmenimiz burada çocuklarımızın yanında. Çocuklarımızın ileriki yaşamlarında kimseye muhtaç kalmadan ayakta durmaları ve yaşamlarını idame ettirmelerine katkı sağlıyoruz. Yüzme, tenis, atletizm, bisiklet, halk oyunları, bireysel eğitim ile yemek ve temizlik gibi günlük yaşam desteği veriliyor. Özel hayatlarından zaman ayırarak buraya gelen eğitimcilerimize ve uzmanlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz."

- "İlk buluştuğumuzda gözlerinde ışıltı gördük"

Halk oyunları eğitmeni Ahmet Akerdoğan da gönüllü olarak görev yaptıklarını, öğrencilerle halk oyunu ve sema gibi faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Öğrencilerle ilk buluştuklarında gözlerinde ışıltı gördüklerini ve onların eğitim alabilmek için fırsat verilmeyi beklediğini fark ettiklerini aktaran Akerdoğan, şöyle konuştu:

"Verilen eğitimi alma konusunda bizden daha iyiler. 2-3 tekrarda çok rahat şekilde hafızalarına alabiliyorlar. Burası bizim için bir gönül derneği, 2 yardımcı eğitmenimizle kurs veriyoruz. Bir kez geldik ve buradan kopamadık, burada huzur bulduk. Hiçbir beklenti içine girmeden, bu çocuklarımızın bir adım fazla atması bizim en büyük mutluluğumuz oluyor. Ailemiz, çocuklarımız var. 6 aydır özel yaşamımızdan feragat edip buraya geliyoruz çünkü biz çocuklarımızla çok mutluyuz. Burada el birliğiyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz."

- "Sonuçlarını en güzel şekilde alıyoruz"

Beden eğitimi öğretmeni Salih Uçar ise bireysel ve grup olarak spor dersleri verdiklerini kaydetti.

Öğrencilere spor becerisi kazandırma, fiziksel uygunluklarını geliştirme, öz güven kazandırma, başarı duygusu ve rekabet yaşamalarını sağlama gayretinde olduklarını anlatan Uçar, "Yüzme, tenis, atletizm, bisiklet gibi faaliyetlerimiz oluyor. Çalışmaların sonuçlarını en güzel şekilde alıyoruz. Yarışmalara yüzme branşından iki, atletizmden bir özel sporcumuzu götürdük. İlk kez katılmamıza rağmen güzel sonuçlar aldık. Sanatevine çok fazla talep var ama maalesef fiziki alanı tüm talepleri karşılamaya yeterli değil." ifadelerini kullandı.