'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım'		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
İnternetten alışveriş yaparken kart bilgilerinizi kaptırmayın		 
KPDK'de gündem, sözleşmeliye kadro ve 3600 ek gösterge		 
Bakan Selçuk, Öğretmenlere eğitimin geleceğini anlatacak		 
Pilotsuz helikopter test uçuşunu gerçekleştirdi Video		 
Dünyanın en güçlü ülkeleri sıralandı! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Jandarmadan 'kadın cinayetleri' raporu

Jandarma sorumluluk bölgesinde 2008-2017 döneminde 687 kadının öldürüldüğü, 805 katil zanlısından 747'sinin erkek olduğu ve yüzde 57'sinin magdurun esi veya sevgilisi olduğu belirlendi
 18 Aralık 2019 11:49
Yazdır
Jandarmadan 'kadın cinayetleri' raporu

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığınca hazırlanan rapora göre, ülkede jandarma sorumluluğundaki bölgede, 2008-2017 döneminde 687 kadın, cinayete kurban gitti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, JSGA Başkanlığı Araştırma Merkezleri Müdürlüğünce, jandarma sorumluluk bölgesinde 2008-2017 yılları arasında işlenen kadın cinayetleri analiz edildi. Analiz sonucu elde edilen tespitler, "Jandarma Sorumluluk Sahasındaki Kadın Cinayetlerinin Analizi" başlığı altında raporlaştırıldı.

Rapora göre, Türkiye yüzölçümünün yüzde 92'sine, nüfusun ise yüzde 14'üne tekabül eden jandarma kontrolündeki bölgelerde, 2008'de 83, 2009'da 56, 2010'da 68, 2011'de 62, 2012'de 50, 2013'te 57, 2014'te 57, 2015'te 90, 2016'da 57 ve 2017'de 62 kadın cinayeti vakası yaşandı. Toplam 642 kadın cinayeti vakasında, 687 kadın, 805 zanlı tarafından öldürüldü. Katil zanlılarından 58'inin kadın, 747'sinin erkek olduğu tespit edildi.

Şüpheli ile mağdur arasındaki ilişki türüne olay bazında bakıldığında cinayet zanlılarının 286'sı eş, 78'i sevgili, 66'sı diğer akraba, 54'ü diğer şüpheliler, 42'si erkek evlat, 31'i kardeş, 30'u eski eş, 21'i baba, 9'u dini nikahlı eş, 8'i anne, 7'si kız evlat, 6'sı tek taraflı takip eden şüpheli ve 5'i komşu olarak kayıtlara geçti. Bu verilere göre, süphelilerin yüzde 57'si magdurun esi veya sevgilisi oldu.

- İzmir ilk sırada

Jandarma bölgesinde en çok kadın cinayetinin işlendiği iller arasında İzmir, Antalya, Bursa, Mersin ve Muğla öne çıktı. 2008-2017 yıllarını kapsayan 10 yılda İzmir'de 26, Antalya'da 24, Bursa'da 23, Mersin'de 23 ve Muğla'da 23 kadın öldürüldü. Söz konusu yıllarda Bayburt, Eskişehir, Gümüşhane ve Tunceli'de kadın cinayeti yaşanmadı. Nüfusa oranla en fazla kadın cinayeti meydana gellen iller ise Usak, Istanbul, Nevsehir, Giresun ve Iğdır oldu.

Cinayete kurban giden kadınların en çok 19, 22, 23, 30 ve 32, katil zanlılarının ise 26, 27, 28, 30 ve 33 yaşlarında olduğu anlaşıldı.

Olaylardan 193'ünde av tüfeği, 157'sinde tabanca, 124'ünde bıçak, 11'inde piyade tüfeği, 7'sinde balta, 6'sında kesici alet, 6'sında sopa kullanıldı.

- "Yasal duzenlemeler gozden gecirilmeli"

Raporda, Türkiye'de kadın cinayetlerinin artıs egiliminde oldugu, bu nedenle yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesinin faydalı olacagı vurgulandı.

Kadına yönelik siddet konusundaki toplumsal farkındalığın her geçen gün arttığına işaret edilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Ulusal mevzuattaki düzenlemeler, her ne kadar arzu edilen etkiyi henüz saglayamamıssa da kendine has kültürel, toplumsal ve psikolojik sartlar içinde gerçeklesen kadına yönelik siddet ve özellikle öldürme olayları konusunda, daha kapsamlı ve saha arastırmaları ile desteklenen çalısmalara ihtiyaç duyuldugu bir gerçektir. Böylece ulusal mevzuat dısında, farklı sosyal, kültürel ve ekonomik degiskenleri içeren arastırmalardan elde edilecek sonuçlara dayanarak, alınacak tedbirlerin çok daha etkili sonuçlar yaratacagı düsünülmektedir."

Raporda, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik dünyada ve Türkiye'de yürütülen çalışmalar ile Jandarma Genel Komutanlığının bu sorunla mücadelesine ilişkin faaliyetlerine de yer verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ayağı doku nakliyle kesilmekten kurtarıldı
18 Aralık 2019 12:03		 'Karın şişliği' şikayetiyle gitti, 16 kilogram kitle çıktı
18 Aralık 2019 11:44
Ünlü yönetmen Tunç Başaran vefat etti
18 Aralık 2019 11:42		 13 yaşındaki kız şişeyi açarken gözünü kaybediyordu
18 Aralık 2019 11:34
Belediyeden gelen telefonla milyoner olduğunu öğrendi
18 Aralık 2019 11:20		 En düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü
18 Aralık 2019 10:42
112 Acil Servisine pes dedirten ihbar telefonları
18 Aralık 2019 09:33		 Karayollarında durum
18 Aralık 2019 08:38
Meteorolojiden 'sis' uyarısı - Haritalı
18 Aralık 2019 06:35		 Köy tarımı ve hayvancılığı nasıl çökertildi?
18 Aralık 2019 02:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:14 - Gün ortası döviz fiyatları12:03 - Ayağı doku nakliyle kesilmekten kurtarıldı12:03 - Belediye, statlara ücretsiz giriş sağlayan, pasolig kartı dağıtabilir mi?12:00 - Uzungöl ve Ayder'de kentsel dönüşüm başlıyor11:59 - Öğretmene taciz şüphelisi tutuklandı11:57 - 'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım'11:55 - İnternetten alışveriş yaparken kart bilgilerinizi kaptırmayın11:54 - Koza-İpek Holding davasında sona doğru11:52 - Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu11:51 - Maltepe Üniversitesinden 2023 eğitim vizyonuna destek
11:49 - Jandarmadan 'kadın cinayetleri' raporu11:46 - 'Özel çocuklar' için gönüllü öğretmen oldular11:44 - 'Karın şişliği' şikayetiyle gitti, 16 kilogram kitle çıktı11:42 - Ünlü yönetmen Tunç Başaran vefat etti11:39 - Deterjan fabrikası değil okul11:38 - İstanbul'da barajlar yüzde 66 oranında boşaldı11:38 - 'Makam sahibi olmak için ya İmam Hatipli ya da Trabzonlu olacaksın'11:34 - 13 yaşındaki kız şişeyi açarken gözünü kaybediyordu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
11.11 ve Muhteşem Cuma kampanyalarında internetten alışveriş yaptınız mı?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2019/8 tercih kılavuzu yayımlandı
Ankara Büyükşehir'in görevde yükselme sözlü sınavında, torpilini bulan yüksek puan aldı, bulamayanlar elendi
Kaymakam, huzur bozan komiser yardımcısını görevden aldı
3 HDP'li 1 CHP'li belediye başkanı görevden alındı
Futbolcu'dan Fatih Terim'e: Sen kimsin, mafya mısın?
Fatih Altaylı, Erdoğan'la namaz anısını anlattı
İlçe Belediye Başkanı FETÖ imamı çıktı
Davutoğlu'nun sözleri Erdoğan'ı üzmüş
Vodafone, çalışan babalarına da 112 gün doğum izni verecek
FETÖ'nün maşası her örgüte girmiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kıdem tazminatı caiz değildir 1
sude 2
ali koç 2
altın 1
18.12.2019 panathinaikos vs fenerbahce maci 3
luigi datome 1
hayat futbola fena halde benzer 3
naim süleymanoğlu 1
arıza 1
dokunarak konuşmak 2
SON İLANLAR
Batman Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacıbayram Veli Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İnönü Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Uludere Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Yalova Kaytazdere Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 18 İşçi Alacak
İzmir İzelman 57 İşçi Alacak
İzmir Dikili Jeotermal 44 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam