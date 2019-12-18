Maltepe Üniversitesinden 2023 eğitim vizyonuna destek

Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında milli eğitim müdürlükleriyle iş birliği yaparak eğitime destek vermeye devam ettiklerini bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 eğitim vizyonu kapsamında belirlenen hedeflere ulaşmak ve eğitimde dönüşümü sağlamak için on binlerce öğrenci ve öğretmeni eğiten Maltepe Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokoller çerçevesinde her yaş ve branştan öğretmen, öğrenci ve veliye gelecek yıllarda da yoğun eğitim vermeye devam edecek.

Milli eğitim müdürlükleriyle iş birliği yaparak eğitime destek vermenin Maltepe Üniversitesi geleneğinde var olduğunu belirten Prof. Dr. Betül Çotuksöken, başta Maltepe, Kadıköy, Üsküdar ve Sancaktepe olmak üzere yirmiye yakın Anadolu, imam hatip ve güzel sanatlar liselerinde imzalanan protokoller kapsamında eğitime destek olmaya devam ettiklerini, bugüne kadar on binlerce öğrenci, binlerce öğretmene dokunduklarını, yeni protokollerle de desteği artırdıklarını kaydetti.

Okullarla yapılan çalışmaların üniversiteler için de önemli olduğuna dikkati çeken Çotuksöken, "Okullarla iç içe olmak bize toplumu daha yakından tanıma ve anlama fırsatı veriyor. Üniversite sıralarına gelecek öğrencileri ve velileri akademiye de hazır hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Milli Eğitim Bakanlığının, öğretmenlerin lisansüstü çalışma yapmasını önerdiğine dikkati çeken Çotuksöken, özelikle eğitim yönetimi ve denetimi, okul öncesi eğitimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, İngiliz dili eğitimi konularında öğretmenlerin, lisansüstü çalışmalarla üniversiteye öğrenci olarak geleceğini vurguladı.

Lise öğrencilerine yönelik desteklere de değinen Çotuksöken, lise öğrencilerinin Maltepe Üniversitesine gelip, derslere katıldığını kaydetti. Çotuksöken, çeşitli fakültelerden uzman akademisyenlerin de liselerde derse girdiklerini dile getirerek, "Liseler Model Birleşmiş Milletler çalışmalarını üniversitemizde gerçekleştiriyor. Kariyer planlaması, meslek seçimleri, meslekler hakkında bilgilendirme, üniversitedeki meslek ustalarıyla öğrencilerin buluşturulması gibi çeşitli etkinlikler yapılıyor." dedi.

Çotuksöken, Maltepe Üniversitesinin eğitime verdiği katkılar arasında okullarda öğrenci kulüplerinin geliştirilmesi, bilim kampları ve bilim olimpiyatlarına desteğin de önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Üniversitede 16-21 Aralık tarihlerinde her yıl kutlanan Roman Kahramanları Haftasının bu yıldan itibaren Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğüyle yapılan protokol kapsamında ülke geneline yayıldığını dile getiren Çotuksöken, "İki kurum arasında imzalanan protokolle 16-21 Aralık arası Roman Kahramanları Haftası ilan edildi. Bu yıl tüm Türkiye genelinde sosyal bilimler ve Anadolu liselerinde etkinlikler düzenleniyor. Üniversitemizdeki etkinliğe de yine okullar çağrıldı. Etkinliğe ünlü yazarlar geliyor, roman kahramanlarının kostümleriyle defileler yapılıyor, sergiler açılıyor, müzikli temsiller, şiir dinletileri düzenleniyor." bilgisini aktardı.

- "Veli Akademilerine" katkı

Maltepe Üniversitesinde, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın ve Rektör Prof. Dr. Şahin Karasar'ın imzasıyla yürürlüğe giren protokollerle ve ayrıca ilçe milli eğitim müdürlükleriyle yapılan iş birliği protokolleri çerçevesinde öğretmenlerin gelişimine yönelik meslek içi eğitimler veriliyor.

Bu kapsamda "Eğiticinin Eğitimi Seminerleri" yapılırken, öğretmenlere haziran ve eylül aylarında eğitim-öğretim dönemi öncesinde yeni akademik yıla hazırlık eğitimleri de veriliyor. İstanbul dışındaki eğitim çalışmaları kapsamında geçen yıl Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki öğretmenlere iletişim becerileri konusunda eğitim verildi.

Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün kurduğu Maltepe Eğitim Gelişim Akademisiyle (MEGA) yapılan protokol kapsamında ise öğretmenlere okul öncesinden lise son sınıfa kadar tüm eğitim aşamalarını içeren bir program sunuluyor.

2023 Eğitim Vizyon Belgesi kapsamında okul-veli arasında iletişim ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla uygulanan "Veli Akademileri"ne de Maltepe Üniversitesi katkı sağlıyor. "Veli Akademisi" projesi kapsamında, üniversite akademisyenleri ebeveynlere aile iletişimi, teknoloji bağımlılığı, öfke kontrolü ve benzeri konularda eğitim veriliyor.

Maltepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, felsefe öğretmenleri, rehber ve psikolojik danışmanlar, psikoloji ve okul öncesi öğretmenleri için çocuklara felsefe eğitiminin nasıl verilmesi gerektiği konusunda da program yürütüyor. Toplam 78 saatlik eğitime akademisyenler ve yazarlar kolaylaştırıcı olarak katılıyor. Her sene Dünya Felsefe Günü'nde okullarda etkinlikler yapılıyor.

Rehber Sahada adlı öğrenci projesinde ise Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencileri de sürece katıldı. Üniversite öğrencilere liselere giderek, öğrencilere sınav kaygısı, sınav sürecinde akran ve ebeveynlerle ilişki, motivasyon, teknoloji bağımlılığı, akran zorbalığı, zaman yönetimi gibi konularda destek veriliyor.