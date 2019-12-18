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İnternetten alışveriş yaparken kart bilgilerinizi kaptırmayın		 
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İnternetten alışveriş yaparken kart bilgilerinizi kaptırmayın

Tüketiciler, online alışveriş yaparken kredi kartı bilgilerinin gizliliği konusunda uyarıldı. Bu duruma karşı alınacak önlemlerin başında iyi bir gözlem yapmak geliyor.
 18 Aralık 2019 11:55
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İnternetten alışveriş yaparken kart bilgilerinizi kaptırmayın

Tüketiciler, online alışveriş yaparken kredi kartı bilgilerinin gizliliği konusunda uyarıldı. Bu duruma karşı alınacak önlemlerin başında iyi bir gözlem yapmak geliyor.

İnternetin küresel olarak genişlemesi ve gelişen teknoloji, işletmelerin e-ticaret üzerinden satış yapmasını yaygınlaştırdı. Buna bağlı olarak yaygınlaşan online ticarette siber güvenlik sorunları da ortaya çıktı. Geçtiğimiz

günlerde gündeme gelen binlerce kredi kartı bilgilerinin çalındığı haberleri e-ticaret yapan vatandaşların da kaygılanmasına neden oldu.

Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe online ticarette vatandaşların dikkat etmesi gereken konularda açıklamalarda bulundu. Siber güvenlik sorunun önemine değinen Aktepe, bireysel ve kurumsal olarak gerekli önlemlerin alınması ile vatandaşların daha güvenli online alışveriş yapabileceğini ifade etti.

"E-ticaret yaparken sanal kart kullanmak gerekiyor"

Bireysel ve kurumsal anlamda gerekli önlemleri almanın önemine vurgu yapan Aktepe, "Sanal ticarette kredi kartı ya da banka kartının kopyalanma ihtimali olduğu için e-ticaret yaparken sanal kart kullanılmasını öneriyoruz" dedi.

"Vatandaşların alışveriş yaptıkları siteleri iyi incelemesi gerekiyor"

Alışveriş yapılan siteleri vatandaşların iyi incelemesi gerektiğine de değinen Aktepe "Vatandaşlar akredite olmayan sahte sitelerle banka kartı bilgilerini paylaşmamalı. Aksi takdirde dolandırıcılık olayları ile karşılaşılabilir. Sitelerin akredite olmasına dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"İnternet kafelerden online alışveriş yapmayın"

Vatandaşların elektronik ticaret yaparken kendi şahsi cihazlarını kullanmaları gerektiğini söyleyen Aktepe, "Vatandaşlar İnternet kafelerden ya da bilmediğimiz cihazlardan e-ticaret yaptıklarında dolandırma riski ve banka kart bilgilerinin kopyalanmasıyla karşılaşabilirler. Bu açıdan kendi şahsi cihazlarımızdan e-ticaret yapmak faydalı olacaktır" dedi.

"Özel bilgilerimizi sosyal medyada paylaşmayalım"

Sosyal paylaşım sitelerinde özel bilgilerin paylaşımının sakıncalarından da bahseden Aktepe, "Sosyal medyada her şeyimizi paylaşma alışkanlığımızdan vazgeçmeliyiz. Sosyal medyada özel bilgilerimizi herkesle paylaştığımızda anne kızlık soyadına kadar birçok bilgimiz kötü amaçlarla kullanılabiliyor. Bu durum kötü sonuçlar doğurabilir, bu açıdan dikkatli olmalıyız" sözlerini ifade etti.

"Bireyler ve kurumlar e-ticarette gerekli önlemleri almalı"

Aktepe konuşmasının devamında "Toplu şekilde kredi kartı bilgilerinin çalınması olaylarında ise genellikle kurumlar sorumludur. Kurumlar, kişisel verilerin korunması kanununa göre gerekli önlemlerini almak zorundadırlar. Vatandaşın bilgilerini kimseyle paylaşmamaları gerekiyor, siber saldırılara karşı gerekli önlemleri almaları gerekiyor. Hem bireyler hem kurumlar gerekli önlemleri alırsa elektronik ticarette karşılaşılan sorunları azaltmış oluruz" şeklinde konuştu.

"Siber güvenlik konusu ciddiye alınmalı"

Aktepe ayrıca vatandaşların güvenli bir şekilde e-ticaret yapması için bilinçlendirme konusunda çalışmalar yapılması gerektiğini söylerken, "Okullarda dahi siber güvenlik konusu işlenmeli mevzuata girmeli. Siber güvenlik konusu ciddiye alınmalı ve bu konuda farkındalık oluşturmalı" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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