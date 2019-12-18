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'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım'
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıklarını yapan özel bir hava yolu şirketine ait yolcu uçağında hareketli anlar yaşandı. 'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım' diye bağıran kadın gözaltına alındı.
|18 Aralık 2019 11:57
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıklarını yapan özel bir hava yolu şirketine ait yolcu uçağında hareketli anlar yaşandı. 'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım' diye bağıran kadın gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre saat 06.45'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıkları yapan yolcu uçağındaki kadın bir yolcu, bağırmaya başladı. Yüzü kapalı olan kadın yolcu, 'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım' diye bağırdı. Kadın yolcu uçaktan indirilerek uçakta bomba araması yapıldı. Aramaların sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayınca uçak rötarlı olarak hareket etti.
Nikar D. adlı kadın gözaltına alınırken uçaktaki o anları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
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