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Öğretmene taciz şüphelisi tutuklandı

Kütahya'da kadın öğretmeni sokak ortasında elle taciz ettiği güvenlik kamerasına yansıyan İ.B., tutuklandı.
 18 Aralık 2019 11:59
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Öğretmene taciz şüphelisi tutuklandı

Kütahya'da kadın öğretmeni sokak ortasında elle taciz ettiği güvenlik kamerasına yansıyan İ.B., tutuklandı.

Kent merkezinde görev yaptığı okuldan çıkıp evine gitmek için yaya olarak yola çıkan kadın öğretmen, Ali Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde telefonla konuşurken, arkasından gelen İ.B.'nin elle tacizine uğradı. Olay, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansırken, kadın öğretmen polise haber verdi. Gelen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin İ.B. olduğunu belirledi. İ.B., evinde yakalanıp, gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ifadesi alınan İ.B., taciz iddiasını kabul etmedi. İ.B., kadın öğretmene yanlışlıkla çarptığını savundu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B., çıkarıldığı mahkemece 'cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevi'ne konuldu.

Güvenlik kamerası görüntülerinde sokakta cep telefonuyla konuşarak yürüyen kadın öğretmenin arkasından gelen İ.B.'nin elle tacizine uğradığını, kadının da buna tepki gösterdiği görüldü.

DHA
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