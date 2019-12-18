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Uzungöl ve Ayder'de kentsel dönüşüm başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" çıkışı ile gündeme gelen Karadeniz'deki gözde turizm merkezleri için harekete geçiliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı turizm merkezleri Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl ile Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm projesini başlatıyor. Uzungöl ve Ayder'de gelecek hafta başlayacak kentsel dönüşümle altyapı ve ulaşım sorunları çözülecek, imar kirliliği tartışmaları ise ortadan kaldırılacak.
 18 Aralık 2019 12:00
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Uzungöl ve Ayder'de kentsel dönüşüm başlıyor

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki yaylalarda imar barışına aykırı kaçak yapı yıkımlarının ardından turizm merkezleri için harekete geçiliyor. Trabzon'un Çaykara ilçesinde Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artış göstermesi, bölgede uzun süredir devam eden imar kirliği sorununu da artırdı. Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Uzungöl'de, artan imar sorununa zamanla çözüm bulunamadı. Son dönemde, Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl'de, yapı sayısının plansız şekilde çoğalmasıyla birlikte imar kirliliğindeki artış tavan yaptı. Uzungöl'de, yıkım kararı bulunan 862 kaçak yapı sahibi, imar barışından yararlanmak için başvuru yaptı.

BAKANLIK HEYET GÖNDERDİ

Başvurulardaki incelemelerde, Uzungöl'deki imar barışına uygun olmadığı tespit edilen 118 yapının yıkımına karar verildi. Yapıları yıkılacak olan işletme sahipleri, aralarında sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de yer aldığı heyetle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileriyle görüştü. İşletme sahipleri, bakanlık tarafından oluşturulacak heyetin Uzungöl'e gelip, yıkımı planlanan yapılarda inceleme yapmasını talep etti. Talep üzerine, bakanlıkça oluşturulan heyet, geldiği Uzungöl'de incelemede bulundu. Yapılan incelemeler sonucu hazırlanan yeni planlamayla; 118 yapının 17'sinin bazı katlarının kısmi olarak tıraşlanması kararlaştırıldı. 6 binada ise imara aykırı herhangi bir durum söz konusu olmadığı için yıkıma gerek duyulmadığı belirlendi. Böylece imar barışına aykırı olarak tespit edilen 112 yapıdan 17'si tıraşlanacak, kalan yapılar ise yıkılacak. Uzungöl'de yıkımların ardından kentsel dönüşüm uygulanacak.

YENİ AYDER GELİYOR

Ayder Yaylası'nda, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) öncülüğünde, 5 bakanlığın ortaklaşa uygulayacağı Kentsel Dönüşüm Projesi hazırlandı. Yeni projeyle otopark, otel ve pansiyon alanları, seyir terasları, günübirlik eğlence alanları, çadır ve kamp bölgeleri ile giriş- çıkış noktaları belirlendi. Yaylaya ulaşanlar, doğaya uyumlu 1800 kapasiteli katlı otoparka araçlarını bıraktıktan sonra seyir terasına varacak. Ziyaretçiler, buradaki trambüslerle yayla merkezine ulaşacak. Ulaşım sorununa çözüm olarak yaylanın alt kodunda çift yönlü yeni yol yapılacak. Ayder Yaylası ve civardaki Ausor, Hüser ve Kavron yaylalarına gitmek isteyenler, bu yolu kullanacak. Yaylaya araç girişi sınırlandırılacak. Yaylada dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapılar inşa edilecek. Uygulanacak yeni modelle altyapı ve ulaşım sorunlarının çözüleceği turizm merkezlerinde 'imar kirliliği' tartışmaları da son bulacak. Ayder Yaylası'nda uygulayacak proje kapsamında ilk olarak 1800 araçlık otopark ile termal kaplıca oteli inşa edilecek.

BAKAN KURUM AÇIKLAMIŞTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Uzungöl'de turizm sezonunun bitmesinin ardından 'imar barışına' uygun olmayan yapıların yıkımına başlanacağını açıklamıştı. Bakan Kurum, "Süreç içerisinde de imar barışına uygun olmayan yapıların yıkımını gerçekleştireceğiz. Akabinde Uzungöl'ü gerçekten uluslararası anlamda da doğal güzellikleri ön plana çıkaracak bir çalışmayı başlatıyoruz. Ayder'de olduğu gibi vatandaşlarımızla el birliği içinde onlarla birlikte omuz omuza buradaki dönüşümü de gerçekleştireceğiz" demişti.

ERDOĞAN, 'AYDER'İ KİRLETTİK, REZİL ETTİK' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Ağustos 2017'de katıldığı AK Parti Rize İl Başkanları Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, imar kirliliği tartışmaları ile gündeme gelen Ayder Yaylası ile ilgili, "Şu anki Ayder Yaylası bizim temsilimiz olamaz. Allah'ın bize verdiği Ayder bambaşka ama biz Ayder'i kirlettik, rezil ettik. Ayder'i kentsel dönüşüm değişimle şanına yakışır bir hale getireceğiz. Aynı değişim dönüşümü de Uzungöl'de yapmamız lazım" demişti. Erdoğan'ın bu sözleri üzerine bölgede kaçak yapılarla ilgili yıkım kararları alınarak mücadele başlatılmıştı.

UZUNGÖL TURİZM MERKEZİ

Çaykara ilçesine 20 kilometre mesafede bin 250 metre yükseklikte yer alan ve eşsiz doğal güzellikleri ile Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ve sazan balıklarına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl'ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikteki Holdizon Dağları'nda, Balıklıgöl çevresinde yaya yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor.

AYDER TURİZM MERKEZİ

Ayder yaylası, 1350 metre yükseklikte yer alıyor. Fırtına Deresi boyunca eşsiz doğa güzellikleri izlenerek ulaşılan Ayder Yaylası, çevresini saran çam ormanları, şelaleleri, yöresel mimarideki evleri, çiçekleri ve bu çiçeklerden elde edilen balı ve şifalı kaplıcasıyla sırtını Kaçkarlar'a dayamış, çam örtülü yamaçlarla kaplı bulunuyor. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistler 55 derece sıcaklıktaki şifalı kaplıca suyundan yararlanıyor. Yaylada trekking, cip safari, foto safari, kampçılık, dağcılık gibi birçok turizm aktivitesi de yapılıyor.
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