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Ayağı doku nakliyle kesilmekten kurtarıldı

Ardahan'da devrilen traktörün altında kalan sol ayağı kopma noktasına gelen Ali Altıntaş, Erzurum'da yapılan mikrocerrahi operasyon sayesinde sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor
 18 Aralık 2019 12:03
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Ayağı doku nakliyle kesilmekten kurtarıldı

Ardahan'da devrilen traktörün altında kalan sol ayağı kopma noktasına gelen Ali Altıntaş, Erzurum'da bir hastanede yapılan mikrocerrahi operasyonla sağlığına kavuştu.

Damal ilçesinde yaşayan ve sol kolunda kısmen bedensel engeli olan Ali Altıntaş (21), yaklaşık 2 ay önce arkadaşından aldığı traktörle Çikora köyündeki ablasına gitti. Dönüşte, ilçe merkezinde geçirdiği kazada devrilen traktörün arka tekerinin altında sol ayağı kalan Altıntaş, Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine sevk edilen ve Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünde enfeksiyonla mücadele için birkaç ameliyat geçiren hasta, enfeksiyon tehlikesini atlattıktan sonra kemik üstündeki doku defektleri için Plastik Cerrahi Bölümüne gönderildi.

Doktorlar, Altıntaş'ın sağ ayağından damarlarıyla alınan kası, mikrocerrahi yöntemiyle sol ayağında damarı kopan et parçasının yerine nakledip zor ve başarılı ameliyata imza attı.

Bu sayede ayağı kesilmekten kurtarılan Altıntaş, tedavisinin ardından memleketine döndü.

Ali Altıntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazanın olduğu yerin, jandarma ve polis karakoluna yakın olduğunu belirterek, "Traktör devrilince altında kaldım, sağ ayağım kırıldı ve kopmak üzereydi. Polis ve jandarma kazayı görünce beni kurtarıp hastaneye gönderdi. Allah onlardan razı olsun. Sağ olsun doktorlar da yaptıkları ameliyatla ayağımı kesilmekten kurtardı." dedi.

Altıntaş, doktorların, ayağına platin takıp kemikleri birbirine tutturduklarını belirterek, 2 ay sonra yürüyebilecek olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Hayatını kurtaran doktorlar başta olmak üzere jandarma ve polislere teşekkür eden Altıntaş, "Allah doktor, polis ve jandarmadan razı olsun. Ayağım kesilmekten kurtarıldı, çok mutlu oldum. Bir kolum sakat, ayağım da sakat kalsaydı yaşayamazdım." diye konuştu.

Ali Altıntaş'ın babası Mehmet Altıntaş da oğlunun başına gelen olaya çok üzüldüğünü belirterek, "Hastaneye geldiğimizde ayağı neredeyse kopmak üzereydi. Oğlumun bacağını kesilmekten kurtaran ve 2 aydır emek veren Plastik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ensar Zafer Barın'a, Ortopedi Dr. Öğretim Üyesi Kutsi Tuncer'e ve Plastik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başasistanı Dr. Kerem Yılmaz'a teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

- "Yapılan ameliyatlar ile Altıntaş'ın ayağı kesilmekten kurtarıldı"

Dr. Öğretim Üyesi Kutsi Tuncer de hastanın, geldiğinde, kopma derecesindeki sol ayağında büyük doku defektleri olduğunu ve kemiğin büyük kısmının bulunmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Öncelikle yaranın kısmen temizlenmesi için dışarıdan tespitle kemik sabitlendi, aradan geçen sürede, o bölgedeki enfeksiyonun temizlendiğine kanaat ettiğimizde kemiğin içinden çivi geçirildi. Kemiğin halen belli kısımları eksik olsa bile hastanın üzerine çok rahat gezip basabileceği halde kaynamasını bekleyeceğiz. Cilt onarımı için plastik cerrahi devreye girdi. Damarla yumuşak doku ve kas dokuları alınıp bölgeye temiz kan taşıyan damarına bağlanarak o bölgenin tekrardan beslenmesi sağlandı ve cilt kapatıldı."

Ameliyatlar sayesinde enfeksiyonla mücadele edilerek hastanın ayağının kesilmekten kurtarıldığını kaydeden Tuncer, "3 kez ortopedi doktorları, 2 kez de biz Ali'yi ameliyata aldık. Operasyonlar sonucu doku nakledilen derinin olgunlaşması için bir süre beklenecek ve ayağının üzerine basıp yürümesinde problem olmayacak." dedi.
Anadolu Ajansı
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