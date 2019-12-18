DEAŞ'ın sözde üst düzey emir ve savaşçısı 6 şüpheli gözaltına alındı
Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey emir ve savaşçısı olduğu ileri sürülen Suriye uyruklu 6 zanlı yakalandı
|18 Aralık 2019 12:17
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Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey emir ve savaşçısı olduğu ileri sürülen Suriye uyruklu 6 zanlı yakalandı.
Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ terör örgütünün yılbaşında sansasyonel eylemlerini önleme çalışmaları kapsamında, Suriye'de bulundukları süre içerisinde örgütün üst düzey emir ve savaşçısı olarak hizmet ettiği ileri sürülen Suriye uyruklu D.E, M.M, M.K, U.H, H.A. ve H.E'nin gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konulduğu ifade edildi.
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