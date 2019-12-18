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Sahte MİT'çinin sosyal medyadan tacizine uzaklaştırma kararı

Bakırköy'de iş kadını Elif Ş, babasının şeker hastalığına çare bulmak için sosyal medyada tanıştığı ve kendisini MİT mensubu olarak tanıtan kişinin tehdit ve tacizine maruz kalınca şikayetçi oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu, şahıs hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi
 18 Aralık 2019 12:19
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Sahte MİT'çinin sosyal medyadan tacizine uzaklaştırma kararı

Bakırköy'de iş kadını Elif Ş'nin, sosyal medya üzerinden tanıştığı kişi hakkındaki tehdit ve taciz şikayeti üzerine, uzaklaştırma kararı verildi.

Sağlık firması sahibi 48 yaşındaki Elif Ş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 ay önce sosyal medyada babasının şeker hastalığına şifa ararken, bu konuda duyuru ve araştırmalar paylaşan D.K. ile telefonla irtibata geçtiğini anlattı.

Şeker hastalığına ilişkin sorularına yanıtlar veren D.K'den kişisel bilgilerini isteyince şüphelendiğini belirten Elif Ş, kendisini MİT mensubu olarak tanıtan D.K'nin taciz ve tehdit içerikli mesajlar yollamaya başladığını söyledi.

Sürekli farklı telefon numaralarından aramaya devam eden D.K'den emniyete ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak şikayetçi olduğunu dile getiren Elif Ş, ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından da destek istediğini aktardı.

Mağdur Elif Ş, şunları kaydetti:

"Hukuk fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Kadınların bilinçlenmesi ve haklarını araması adına tüm hukuk yöntemleri ve başvurularımı yaptım. Bu son dönemde artan kadına şiddet olaylarının önüne geçmesi adına umarım emsal bir başvuru olur. Ben de bazı hemcinslerim gibi yolda yürürken yüzüme kezzap atılmasını istemiyorum. Arabama binerken öldürülmek istemiyorum. Tecavüze uğramak istemiyorum. Son dönemde bu olay yüzünden işlerimden ve enerjimin düşmesi sonucu maddi ve manevi zarara uğradım ve yoruldum. Umarım kadınlara yönelik şiddetin azalmasında bu dava örnek teşkil eder. Devletimizin bu konularda şiddet gören kadınların yanında olduğunu hissettim. Tüm ezilmiş ve şiddet gören kadınlara haklarını aramada geç kalmamalarını ve tüm hukuki yöntemlere başvurmalarını tavsiye ediyorum."

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu, D.K'nin, mağdur Elif Ş'ye, 2 ay süreyle 200 metreye kadar yaklaşmamasına karar verdi.
Anadolu Ajansı
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