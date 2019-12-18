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Yavru keçisine bebek gibi bakıyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Mine Mutlu, iki ay önce dünyaya gelen "Sakız" ismini verdiği keçisine bebek gibi bakıyor
 18 Aralık 2019 12:41
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Yavru keçisine bebek gibi bakıyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Mine Mutlu, iki ay önce dünyaya gelen "Sakız" ismini verdiği keçisine bebek gibi bakıyor.

Evli ve iki çocuk annesi Mine Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukları üniversiteye gittikten sonra kendisini yalnız hissettiğini ve bir hayvan sahiplenmeye karar verdiğini söyledi.

İnternetten araştırma yaparken keçilerin cana yakın, uysal hayvanlar olduğunu öğrendiğini belirten Mutlu, "Oradan otobüsle gönderdiler. İki aydır evde bakıyorum. Bebek gibi ona süt içiriyorum, bezini bağlıyorum. Beni hiçbir zaman gözünün önünden ayırmak istemiyor. Sakız ile anne çocuk gibi olduk." diye konuştu.

Mutlu, evinde keçi beslediğini görenlerin şaşkınlığını gizleyemediğini anlatarak, "Çarşıda, her yerde peşimde. Birbirimizden ayrılmıyoruz. İnsanlar ilk baştan acayip karşıladılar. İlk defa böyle bir şey gördükleri için tuhaf geldi ama alıştılar. Herkes çok seviyor. Çok sevilen bir hayvan oldu." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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