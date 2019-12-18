Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Doğa Koleji'ndeki durumla ilgili bugün bir açıklama yapacağız'' dedi.
|18 Aralık 2019 12:51
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün maaş krizinin yaşandığı Doğa Koleji'nde görev alan öğretmenler ve çocukları kolejde okuyan veliler ile bir araya gelecek. Bakan Selçuk, konuya ilişkin bugün bir açıklama yapacağını da söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk kabulde, öğretmen ve velilerin sorunlarını dinleyecek, bakanlığın çalışmalarını paylaşacak.
Milli Eğitim Bakanı, o görüşmenin ardından bir açıklama yapacağını da söyledi.Yaklaşık 80 bin öğrencisi bulunan Doğa Koleji'nde eylül ayından bu yana maaş krizi yaşanıyor.
Maaşlarını alamayan öğretmenler Türkiye'nin farklı illerinde derslere girmeme, iş bırakma gibi çeşitli eylemler düzenledi.
Milli Eğitim Bakanlığı da, 7 Aralık'ta maaş krizine ilişkin soruşturma başlatmıştı.
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