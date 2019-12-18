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Muş'ta FETÖ'ye yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı

Muş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 6'sı serbest bırakıldı
 18 Aralık 2019 13:00
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Muş'ta FETÖ'ye yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı

Muş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 6'sı serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanma girişimlerinin engellenmesi ile eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Muş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün sözde il sorumlusu, yardımcısı, eğitmen danışmanı ve tutuklu ailelere maddi destek sağladıkları tespit edilenlerin de aralarında olduğu şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 8'i Muş'ta, 1'i Malatya'da gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller, örgütsel kitap ve dokümanlar ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca örgüt mensuplarının kendi aralarında haberleşmeyi sağlamak amacıyla kullandıkları değerlendirilen internet tabanlı çok sayıda kriptografik program tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan "il sorumlusu ile yardımcılığını yaptığı" ileri sürülen 3'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla salıverildi.
Anadolu Ajansı
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