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'Termik santraller kapansa bile elektrikte sıkıntı olmaz'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Termik santraller kapansa bile elektrik arz güvenliğinde herhangi bir sorun yaşatmamak için gerekli tedbirleri aldık ve onları hemen uygulamaya başlayacağız
 18 Aralık 2019 13:10
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'Termik santraller kapansa bile elektrikte sıkıntı olmaz'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Libya ile deniz yetki alanlarının mutabakatına ilişkin anlaşmanın TBMM'den geçtiğini ve Libya hükümeti tarafından da onaylandığını belirterek, "Şu anda Birleşmiş Milletler'e gönderilmesi ve tescil süreci aşamasındayız. Süreç tamamlandıktan sonra bu yeni alanlarda bakanlık olarak petrol ve doğal gaz arama ve üretim ruhsatlandırma çalışmalarını başlatacağız. Tahmin ediyorum 2020'nin ilk aylarında bu süreci başlatmış olacağız." dedi.

Dönmez, "4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı"nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kalıcı yaz saati uygulamasına ilişkin soru üzerine, bu uygulamaya iki yıl önce geçildiğini anımsatan Dönmez, her yıl uygulamaya ilişkin tasarruf ölçümlerinin yapıldığını anlattı.

Dönmez, bu yılın ölçümlerinin henüz tamamlanmadığını dile getirerek, "Geçen yılın verileri elimizde. Yaklaşık 4 milyar kilovatsaat civarında bir tasarruftan bahsediyoruz. Bunun da parasal karşılığı 2,7 milyar lira civarında. Aslında doğru bir uygulama yaptığımızı AB Komisyonu'nun almış olduğu kararla da tescillemiş olduk. AB Komisyonu da parlamentosu da üye ülkelere kalıcı tek saat uygulamasına geçme yönünde tavsiye kararı aldı. AB ülkelerinin de 1-2 yıl içerisinde tek saat uygulamasına geçeceğini tahmin ediyorum." diye konuştu.

Avrupa'nın bu uygulamayı sadece tasarruf açısından değerlendirmediğini ifade eden Dönmez, okuyan ve çalışan insanlar üzerindeki psikolojik etkilerin de tahlil edildiğini vurguladı.

Dönmez, öğrencilerin okula başlama saatlerine ilişkin ise "Doğudaki bir kentimizin okula başlama saati, batıda bir kentimizle aynı olmak zorunda değil. Bu konuda yetki zaten valiliklerdedir. Bu kararı aldığımızda Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile görüşmüştük. O zaman da valilerin bu konuda yetkili olduğunu ifade etmiştik. Nitekim, buna göre eğitim-öğretim saatlerini ve mesai saatlerini ayarlayan illerimiz oldu." ifadelerini kullandı.

- "Yeni alanlarda petrol arama 2020'nin ilk aylarında"

Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları mutabakatına ilişkin soru üzerine de Dönmez, "Anlaşma TBMM'den geçti ve Libya hükümeti tarafından da onaylandı. Şu anda Birleşmiş Milletler'e gönderilmesi ve tescil süreci aşamasındayız. Şu anda Birleşmiş Milletler'e gönderilmesi ve tescil süreci aşamasındayız. Bu süreç tamamlandıktan sonra bu yeni alanlarda bakanlık olarak petrol ve doğal gaz arama ve üretim ruhsatlandırma çalışmalarını başlatacağız. Tahmin ediyorum 2020'nin ilk aylarında bu süreci başlatmış olacağız." açıklamasında bulundu.

- Termik santrallerle ilgili toplantı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda termik santrallerle ilgili bir toplantı olacağına ilişkin soruya ise Dönmez, toplantıdan haberdar olduklarını ve sürecin yıl sonuna kadar netleşeceğini söyledi.

Bakan Dönmez, "Çevre mevzuatına uyum ve denetim yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda, biliyorsunuz. Onlar bu değerlendirmeleri yaptıktan sonra kamuoyu ile paylaşacaklar. Biz de süreci koordinasyon içinde götürüyoruz. Enerji Bakanlığı olarak şunu ifade etmemiz lazım, termik santraller kapansa bile elektrik arz güvenliğinde herhangi bir sorun yaşatmamak için gerekli tedbirleri aldık ve hemen uygulamaya başlayacağız." dedi.
Anadolu Ajansı
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