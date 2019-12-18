Moody's, 2020 Türkiye değerlendirme takvimini açıkladı
|18 Aralık 2019 13:28
|Yazdır
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 2020'de Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin muhtemel değerlendirme tarihlerini yayımladı.
Moody's'in açıkladığı 2020 yılına ilişkin değerlendirme takviminde, Türkiye'nin kredi notu ve görünümünün gelecek yıl 5 Haziran ve 4 Aralık'ta değerlendirilebileceği bildirildi.
Moody's'in reyting politikasında, derecelendirilen ülkelerin kredi notları ve görünümlerinin en az 6 ay aralıkla gözden geçirilmesi gerekiyor.
Derecelendirme kuruluşlarının takviminde ülke kredi notu ve görünümlerine ilişkin tarih verilmesi, kesin olarak o tarihte açıklama yapılacağı anlamına gelmiyor.
Moody's, en son 7 Aralık 2019'da Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin takvimde tarih belirtmesine karşın güncelleme yapmamıştı.
Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B1", kredi notu görünümünü ise "negatif" olarak değerlendiriyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Salyangoz ihracatıyla 2 milyon dolar gelir sağlanıyor
18 Aralık 2019 15:12
|Simit Sarayı'ndan 'borç' iddialarına açıklama
18 Aralık 2019 14:13
|Doğa Koleji'ni kim satın almak istiyor?
18 Aralık 2019 09:45
|Melen Barajı'nda ufak bir hata tespit edildi
18 Aralık 2019 07:30
|Kasımda 138 bin 372 adet konut satıldı
17 Aralık 2019 16:41
|TBB: Yeniden yapılandırılan borç tutarı 5,1 milyar lira
17 Aralık 2019 16:02
|Türkiye, ekimde AB ile ticarette fazla verdi
17 Aralık 2019 14:44
|İflas kararı çıktı, BETA'nın 50 mağazası kapandı
17 Aralık 2019 14:16
|Araç sahiplerine kötü haber! Motorine büyük zam
17 Aralık 2019 13:53
|Asgari ücrette rakamlar bugün masada
17 Aralık 2019 08:16