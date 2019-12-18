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Bakanlıktan, 'Genç Müslüman Kadınlar İçin Liderlik Programı' açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: İstanbul'da 13-20 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenen Ally For Future: Genç Müslüman Kadınlar İçin Liderlik Programı için ilk ihaleye 10 firma davet edilmiştir. İhale, yaklaşık maliyetin üzerinde sonuçlanınca iptal edilmiş ve tekrar ihaleye çıkılmıştır. İkinci ihaleye verilen en düşük teklif 1 milyon 163 bin 257 lira 50 kuruş olmuştur
 18 Aralık 2019 13:35
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Bakanlıktan, 'Genç Müslüman Kadınlar İçin Liderlik Programı' açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ally For Future: Genç Müslüman Kadınlar İçin Liderlik Programı için 10 firmanın davet edildiği ilk ihalenin yaklaşık maliyetin üzerinde sonuçlanmasıyla iptal edildiği ve tekrar ihaleye çıkıldığını belirterek "İkinci ihaleye verilen en düşük teklif 1 milyon 163 bin 257 lira 50 kuruş olmuştur." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün bazı basın yayın organlarında Bakanlığın geçen hafta İstanbul'da düzenlediği "Ally For Future: Genç Müslüman Kadınlar İçin Liderlik Programı"na ilişkin haberin yer aldığı belirtildi.

İlki 2017'de düzenlenen "Genç Kadınlar Liderlik Programı; İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Ülkelerin Kalkınmasında Kadınların Rolü 6. Bakanlar Konferansı"nın, İİT Kadın Danışma Konseyi'nin katkı ve katılımları ile Bakanlığın ev sahipliğinde yapıldığı ve bunun bir liderlik eğitim programı olduğu belirtilen açıklamada, programın İİT üye ve gözlemci ülkelerinden alanlarında liderlik göstermiş ya da liderlik potansiyeline sahip 18-30 yaş arası genç Müslüman kadınlar için düzenlendiği aktarıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da 13-20 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenen kadın lider adaylarının vizyon ve ufuklarını genişletmeyi ve aynı zamanda da bir dayanışma ağı oluşturmayı amaçlayan Ally For Future 2019 programı için ilk ihaleye 10 firma davet edilmiştir. İhale, yaklaşık maliyetin üzerinde sonuçlanınca iptal edilmiş ve tekrar ihaleye çıkılmıştır. İkinci ihaleye verilen en düşük teklif 1 milyon 163 bin 257 lira 50 kuruş olmuştur.

Bu meblağ, yapılan haberlerde iddia edildiği gibi sadece tek bir etkinlik için ödenen bir meblağ değildir. Söz konusu ihale, dünyanın 37 farklı ülkesinden 50 ve Türkiye'den de 80 katılımcı ile toplam 130 kişinin katıldığı bir program organizasyonunu kapsamaktadır."

Sekiz gün süren etkinlik için yapılan ihale bedeli içinde, misafirlerin gidiş dönüş uçak biletleri, 8 gecelik otel konaklamaları, simultane tercüme hizmetleri, ses sistemleri, şehir içi transferleri, matbaa işleri, salon kiraları, üç öğün yemekleri, kahve araları, sosyal programları gibi tüm lojistik giderlerin bulunduğu aktarılan açıklamada, "Dolayısıyla, ihale bu kapsamdaki benzer uluslararası programların çok altında bir bedel ile sonuçlanmıştır. Dünyada pek çok ülkenin benzeri genç kadın liderlik programları düzenlediği bir süreçte, Türkiye'nin de üyesi olduğu İİT üye ve gözlemci ülkelerinin genç kadın lider adayları ile bir dayanışma ağı geliştirmesi kaçınılmaz ve son derece doğaldır." değerlendirmesi yapıldı.

İkincisi yapılan Ally for Future Genç Kadın Liderlik Programı'nda Bakanlığın çocuk evlerinde yetişen başarılı genç kızların bulunmasının gurur verici olduğu vurgulanan açıklamada, iki senede bir düzenlenen liderlik programının, alanında uzman ve yetenekli eğitimcileriyle ilham veren konuşmacılarıyla ve bu sene başlayacak gönüllü mentorluk ayağı ile Türkiye'nin öncülüğünde, alanlarında parlayan genç kızlara destek olmaya devam edeceği kaydedildi.

Bu programın, sadece katılımcı gençlerin değil, tüm ülkelerin birbirleriyle olan ilişkilerinin gelişmesine ve dolayısıyla uluslararası barışın artmasına yönelik olduğu belirtilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Ayrıca kamu diplomasisi anlamında Türkiye'nin uluslararası arenada tanıtımının yapılması adına değerlidir. İyi niyetten uzak bu tip haberler, şeffaflık ve titizlikle yürüttüğümüz hiçbir doğru işten bizleri alıkoymayacaktır."

Anadolu Ajansı
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