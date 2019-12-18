Belediyeden gelen telefonla milyoner olduğunu öğrendi		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
Erbaş: Aynı safta olmak kaydıyla taburede namaz kılınabilir		 
Erdoğan: Simit Sarayı'nı duyunca Genel Müdürü aradım		 
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması		 
Pilotsuz helikopter test uçuşunu gerçekleştirdi Video		 
Dünyanın en güçlü ülkeleri sıralandı! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Trafik kazalarında yine ocaklar söndü

Türkiye genelinde 11 ayda meydana gelen 381 bin trafik kazasında 2 bin 346 kişi hayatını kaybetti, 264 bin kişi ise yaralandı. 11 ayda 15 milyon sürücüye 5.7 milyar lira trafik cezası kesildi
 18 Aralık 2019 14:00
Yazdır
Trafik kazalarında yine ocaklar söndü

Yapılan tüm ikaz ve artan denetimlere rağmen kural tanımayan sürücüler can yakmaya devam ediyor. Yılın 11 ayında Türkiye genelinde meydana gelen 381 bin 996 trafik kazasında 264 bin 858 vatandaş yarandı, 2 bin 346 kişi hayatını kaybetti. Bursa'da 11 aylık dönemdeki kazalarda ise 64 vatandaş hayatını kaybederken, bin 169 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.


11 ayda, 2 bin 346 kişi kazalarda öldü

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, 2019 Kasım ayı dönemine dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı.
Bir ay boyunca ülke genelinde meydana gelen 32 bin 887 kaza meydana geldi. 21 bin 967 kişi yaralanırken 189 kişi hayatını kaybetti.

Yılın 11 ayında ise vuku bulan 381 bin 996 trafik kazasında 264 bin 858 kişi yaralanırken 2 bin 346 kişi hayatını kaybetti. Kazalardan 166 bin 83 sürücü kurusu sebep olurken, 14 bin 993 kazaya yaya, 3 bin 868 kazaya araç, 974 kazaya yol, 2 bin 406 kazaya ise yolcu kusuru damga vurdu. Yılın ilk 11 ayındaki kazalardan 4 bin 281'i kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşirken, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere giren 4 bin 313 sürücü de kazaya davetiye çıkardı. Alkol alıp direksiyon başına geçen 2 bin 134 kural tanımaz sürücü, yaralamalı ve ölümlü kazalara karıştı. Aşırı hızla araç kullanan bin 7082 sürücü de kazalara davetiye çıkardı.

Bursa'da 64 kişi öldü

Resmi verilere göre, yılın 11 ayında İstanbul'da 119, Ankara'da 101, Bursa'da 64, İzmir'de 116 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 5 bin 871 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa'da 9 bin 169 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını açıkladı. 11 aylık dönemde ülke genelinde 15 milyon 21 bin 568 sürücü ve yayaya 5 milyar 74 milyon 297 bin 297 lira ceza kesildi. 2019'un Ocak - Kasım döneminde, alkol alıp direksiyona geçen 166 bin 464 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulandı. Çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 1 milyon 301 bin 41 araç ise trafikten men edildi.

Öte yandan Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği, verilerde sadece kaza yerinde hayatını kaybedenlerin esas alındığını hatırlattı. Dernekten yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan yaralılardan da hayatını kaybedenlerle birlikte bilançonun arttığına dikkat çekildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Başkentte okul inşaatında iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı
18 Aralık 2019 15:40		 Uludağ'da iki arkadaşı arama çalışmalarında ceset bulundu
18 Aralık 2019 13:40
Parmağına yüzük sıkışan kadın soluğu itfaiyede aldı
18 Aralık 2019 12:34		 Öğretmenleri taşıyan minibüs kamyonla çarpıştı: 13 yaralı
18 Aralık 2019 12:33
Sahte MİT'çinin sosyal medyadan tacizine uzaklaştırma kararı
18 Aralık 2019 12:19		 'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım'
18 Aralık 2019 11:57
Battaniyeye sarılı bulunan ceset Suriyeli mülteci çıktı
18 Aralık 2019 09:48		 Depremde hasar gören binayı yıkan kepçe, sağlam binaya da zarar verdi
18 Aralık 2019 09:27
'Kıran 8' operasyonu 3 bin 480 personelin katılımıyla başladı
18 Aralık 2019 09:05		 17 saatte 4 acıyı omuzladı
18 Aralık 2019 09:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:44 - FETÖ'nün 'katip yapılanması' davasında, 4 sanığa ceza15:40 - Başkentte okul inşaatında iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı15:33 - Anne babalara 'yabancı cisim yutulması' uyarısı15:27 - Türkiye'de eğitim harcamaları geçen yıl 215 milyar liraya yaklaştı15:20 - Kars'taki darbe girişimi sanıkları yeniden hakim karşısına çıktı15:17 - AYM, Wikipedia'ya erişim yasağını görüşecek15:12 - Salyangoz ihracatıyla 2 milyon dolar gelir sağlanıyor15:03 - 41 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı14:58 - Genel Kurul'da 'Tank Palet Fabrikası' tartışması14:50 - Belediyeden gelen telefonla milyoner olduğunu öğrendi
14:49 - Karamollaoğlu'ndan, hükümete 'Libya' desteği14:46 - İcra müdür ve müdür yardımcılığı sınavına giriş belgeleri açıklandı14:38 - Uludağ'da bulunan cesetle ilgili Bursa Valiliği açıklama yaptı14:35 - FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası14:31 - 'Gazi Meclis, şehit anne ve babalarının mekanıdır'14:28 - 'TOKİ, 100 bin sosyal konutu ilk defa bir yılda yapıyor'14:24 - MEB, öğretmenler için otizm mesleki gelişim programı düzenleyecek14:19 - MSB ve Genelkurmay Başkanlığına 45 uzman yardımcısı alınacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
11.11 ve Muhteşem Cuma kampanyalarında internetten alışveriş yaptınız mı?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2019/8 tercih kılavuzu yayımlandı
Erdoğan'ın kimlik bilgilerini sorgulayan memura 10 yıl hapis
Kaymakam, huzur bozan komiser yardımcısını görevden aldı
Ankara Büyükşehir'in görevde yükselme sözlü sınavında, torpilini bulan yüksek puan aldı, bulamayanlar elendi
Erdoğan: Simit Sarayı'nı duyunca Genel Müdürü aradım
Futbolcu'dan Fatih Terim'e: Sen kimsin, mafya mısın?
3 HDP'li 1 CHP'li belediye başkanı görevden alındı
'Makam sahibi olmak için ya İmam Hatipli ya da Trabzonlu olacaksın'
Fatih Altaylı, Erdoğan'la namaz anısını anlattı
KPDK'de gündem, sözleşmeliye kadro ve 3600 ek gösterge
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ali koç 2
Müezzin ile imam arasındaki fark 3
luigi datome 1
fikrim yok 1
Yanlışlıkla pusete carpan garsona saldiran baba 7
naim süleymanoğlu 1
maskov87 4
hayat futbola fena halde benzer 5
Üç kahvesi 4
18.12.2019 panathinaikos vs fenerbahce maci 3
SON İLANLAR
Erciyes Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Batman Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yozgat Bozok Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacıbayram Veli Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İnönü Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Uludere Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Yalova Kaytazdere Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 18 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam