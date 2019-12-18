Belediyeden gelen telefonla milyoner olduğunu öğrendi		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
Erbaş: Aynı safta olmak kaydıyla taburede namaz kılınabilir		 
Erdoğan: Simit Sarayı'nı duyunca Genel Müdürü aradım		 
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması		 
Pilotsuz helikopter test uçuşunu gerçekleştirdi Video		 
Dünyanın en güçlü ülkeleri sıralandı! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MSB ve Genelkurmay Başkanlığına 45 uzman yardımcısı alınacak

Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere 45 uzman yardımcısı alınacak.
 18 Aralık 2019 14:19
Yazdır
MSB ve Genelkurmay Başkanlığına 45 uzman yardımcısı alınacak

Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere 45 uzman yardımcısı alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, çeşitli branşlarda Milli Savunma Bakanlığında 40, Genelkurmay Başkanlığına ise 5 uzman yardımcısı istihdam edilecek.

Merkez teşkilatlarında görevlendirilecek uzman yardımcısı alımı için 9 Aralık'ta başlayan başvurular, 10 Ocak 2020'de sona erecek.

Başvurular, "http://personeltemin.msb.gov.tr" adresi üzerinden e-devlet şifresiyle yapılacak ve bunun dışında dilekçe, mektup gibi yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylar, YÖK tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınav puanını "sınav bilgisi ekle" ekranından sisteme girecek ve kurs bilgisi ekranından sınav sonuç belgesini sisteme yükleyecek. Belgeleri yüklemeyen adayların başvurusu geçerli olmayacak.

Adayların 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması gereken başvuruda, 2018 ve 2019 yılı KPSS'ye ait KPSS-P37, KPSS-P6, KPSS-P18, KPSS-P4, KPSS-P1, KPSS-P7 puan türlerinde en az 70 puan alma şartı aranacak.

Erkek adayların, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla askerlikle ilişkisi bulunmaması gerekiyor.

Başvuruya ilişkin branşlar, alım şartları ve diğer detaylar "http://personeltemin.msb.gov.tr" adresinde yer alıyor.

Ön başvurusu kabul edilen adayların isim listesi ile sözlü sınav tarihi ve yeri, T.C. Milli Savunma Bakanlığı "@tcsavunma" Twitter hesabında ve "http://personeltemin.msb.gov.tr" adresinde 10 Şubat 2020 tarihinden sonra yayımlanacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Uludağ'da bulunan cesetle ilgili Bursa Valiliği açıklama yaptı
18 Aralık 2019 14:38		 Bakanlıktan, 'Genç Müslüman Kadınlar İçin Liderlik Programı' açıklaması
18 Aralık 2019 13:35
Türkiye'nin insan kaynakları envanteri çıkarılacak
18 Aralık 2019 10:47		 Adalet Bakanlığı'ndan kadına şiddete karşı genelge
18 Aralık 2019 10:19
HSK'dan müstemir yetkilerin belirlenmesine ilişkin duyuru
18 Aralık 2019 10:17		 Yüksekova Kaymakamlığının logosu değişti
18 Aralık 2019 09:50
Muş'ta HDP'li 3 belediyeye görevlendirme yapıldı
18 Aralık 2019 08:50		 CHP'li Urla Belediyesi'ne kayyum atandı
18 Aralık 2019 08:27
Bazı Maliye personeli, bu hafta sonu çalışacak
18 Aralık 2019 01:18		 Adana'dan yurt dışına kanser testi hizmeti
17 Aralık 2019 23:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:44 - FETÖ'nün 'katip yapılanması' davasında, 4 sanığa ceza15:40 - Başkentte okul inşaatında iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı15:33 - Anne babalara 'yabancı cisim yutulması' uyarısı15:27 - Türkiye'de eğitim harcamaları geçen yıl 215 milyar liraya yaklaştı15:20 - Kars'taki darbe girişimi sanıkları yeniden hakim karşısına çıktı15:17 - AYM, Wikipedia'ya erişim yasağını görüşecek15:12 - Salyangoz ihracatıyla 2 milyon dolar gelir sağlanıyor15:03 - 41 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı14:58 - Genel Kurul'da 'Tank Palet Fabrikası' tartışması14:50 - Belediyeden gelen telefonla milyoner olduğunu öğrendi
14:49 - Karamollaoğlu'ndan, hükümete 'Libya' desteği14:46 - İcra müdür ve müdür yardımcılığı sınavına giriş belgeleri açıklandı14:38 - Uludağ'da bulunan cesetle ilgili Bursa Valiliği açıklama yaptı14:35 - FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası14:31 - 'Gazi Meclis, şehit anne ve babalarının mekanıdır'14:28 - 'TOKİ, 100 bin sosyal konutu ilk defa bir yılda yapıyor'14:24 - MEB, öğretmenler için otizm mesleki gelişim programı düzenleyecek14:19 - MSB ve Genelkurmay Başkanlığına 45 uzman yardımcısı alınacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
11.11 ve Muhteşem Cuma kampanyalarında internetten alışveriş yaptınız mı?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2019/8 tercih kılavuzu yayımlandı
Erdoğan'ın kimlik bilgilerini sorgulayan memura 10 yıl hapis
Kaymakam, huzur bozan komiser yardımcısını görevden aldı
Ankara Büyükşehir'in görevde yükselme sözlü sınavında, torpilini bulan yüksek puan aldı, bulamayanlar elendi
Erdoğan: Simit Sarayı'nı duyunca Genel Müdürü aradım
Futbolcu'dan Fatih Terim'e: Sen kimsin, mafya mısın?
3 HDP'li 1 CHP'li belediye başkanı görevden alındı
'Makam sahibi olmak için ya İmam Hatipli ya da Trabzonlu olacaksın'
Fatih Altaylı, Erdoğan'la namaz anısını anlattı
KPDK'de gündem, sözleşmeliye kadro ve 3600 ek gösterge
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yüreğini ortaya koymak 5
fikrim yok 1
king 2
Camilerdeki tabure ve sandalyelerin kaldirilmasi 3
aynı iş yerinde çalışan çiftler 1
salkım söğüt 2
18.12.2019 panathinaikos vs fenerbahce maci 3
sude 4
iş yerinde sürekli oflayıp poflamak 2
ali koç 2
SON İLANLAR
Erciyes Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Batman Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yozgat Bozok Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacıbayram Veli Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İnönü Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Uludere Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Yalova Kaytazdere Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 18 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam