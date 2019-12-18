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İcra müdür ve müdür yardımcılığı sınavına giriş belgeleri açıklandı

ÖSYM Başkanlığı, 28 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavına (2019-İcra) başvuran adayların, sınava girecekleri yerleri açıkladı
 18 Aralık 2019 14:46
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İcra müdür ve müdür yardımcılığı sınavına giriş belgeleri açıklandı

ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan duyuru;

DUYURU

(18 Aralık 2019)

2019-İcra: Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

28 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavına (2019-İcra) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 18 Aralık 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

28 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-İcra için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


 Temel Kurallar
Memurlar.Net
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