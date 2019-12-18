41 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde 41 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı
|18 Aralık 2019 15:03
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde 41 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Harun Yüksel Ortaokulunda 5. sınıf öğrencileri, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla evlerinden getirdikleri yiyecekleri yedi.
Bir süre sonra öğrencilerde mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri görülmesi üzerine durum okul yöneticilerine bildirildi.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 41 öğrenci, öğretmenleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Öğrencilerden 37'si tedavilerinin ardından taburcu edildi, 4 öğrencinin tedavisi sürüyor.
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