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Kars'taki darbe girişimi sanıkları yeniden hakim karşısına çıktı

FETÖ darbe girişimine karıştıkları iddia edilen 1'i tutuklu 15 eski asker, ilk derece mahkemesinin verdiği kararın Erzurum Bölge Adliye Mahkemesince bozulmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı
 18 Aralık 2019 15:20
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Kars'taki darbe girişimi sanıkları yeniden hakim karşısına çıktı

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karıştıkları iddia edilen 1'i tutuklu 15 eski askerin, ilk derece mahkemesinin verdiği kararın Erzurum Bölge Adliye Mahkemesince bozulmasının ardından yeniden yargılanmalarına devam edildi.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklardan eski binbaşı Deniz Yiğitbaş ile tutuksuz yargılanan 13 sanığın avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan Hakan Karga ise duruşmaya İskilip Asliye Ceza Mahkemesinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Tutuklu sanık Yiğitbaş, savunmasında, kışlaya en geç gidenler arasında yer aldığını belirterek, FETÖ ile herhangi bir bağlantısının olmadığını ileri sürdü.

Kışlaya döndüğünde araç akülerinin sökülmesini, bir depoya konulmasını ve kilitlenerek kendisine getirilmesini emrettiğini iddia eden Yiğitbaş, "Bunun bir darbe girişimi olduğunu öğrendikten sonra kışlaya geri döndüm. Ben o gün tuzağa düşürüldüğümüzü düşünüyorum. Bunu hazırlayanlar bombalı araç eylemleri, terör saldırıları ile bizi şehre inmeye hazır hale getirmişlerdir. Bu cezayı sadece binbaşı rütbesinde olduğumdan aldığımı düşünüyorum." dedi.

Yiğitbaş, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Yiğitbaş'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Dava süreci

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık eski binbaşı Deniz Yiğitbaş'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan müebbet hapis cezası vermişti.

Heyet, diğer tutuklu ve tutuksuz sanıkların tamamının ise "işledikleri fiillerin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz hataya düştükleri kabul edildiği için ceza verilmesine yer olmadığından" beraatlarine karar vermişti.

Mahkeme heyetinin kararında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istenen sanıklara, sadece "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ceza verilebileceği belirtilmişti.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi, verilen kararı farklı sebeplerden bozarak, yeniden yargılama yapılması için Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.
Anadolu Ajansı
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