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Türkiye'de eğitim harcamaları geçen yıl 215 milyar liraya yaklaştı

Harcamaların yüzde 72,9'u devlet tarafından finanse edilirken, hane halklarının payı yüzde 20 olarak hesaplandı
 18 Aralık 2019 15:27
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Türkiye'de eğitim harcamaları geçen yıl 215 milyar liraya yaklaştı

Türkiye'de eğitim harcamaları, geçen yıl 2017'ye göre yüzde 21,6 artarak 214 milyar 637 milyon lirayı buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin "eğitim harcamaları istatistikleri"ni açıkladı.

Buna göre, geçen yıl eğitim harcamaları yüzde 21,6 artışla 214 milyar 637 milyon lira olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde harcamaların en çok arttığı eğitim düzeyleri yüzde 27,3 ile okul öncesi ve yüzde 24,3 ile ortaöğretim oldu.

Türkiye'de eğitim harcamalarının, gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 2017 yılında yüzde 5,7 iken, bu oran 2018'de yüzde 5,8'e yükseldi. Geçen yıl yapılan eğitim harcamalarının yüzde 72,9'u devlet tarafından finanse edildi. Hane halklarının eğitim harcamalarının payı yüzde 20 olarak hesaplandı.

Devlet kurumlarınca gerçekleştirilen harcamaların yüzde 33,2'sini (51 milyar 50 milyon lira) yükseköğretim, yüzde 25,3'ünü (38 milyar 877 milyon lira) ortaöğretim oluşturdu. Özel kurumların eğitim harcamalarının ise yüzde 43,3'ü (20 milyar 527 milyon lira) ortaöğretime, yüzde 30,3'ü (14 milyar 352 milyon lira) yükseköğretime yapıldı.

- En yüksek harcama yükseköğretimde

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2017'de 8 bin 111 lirayı bulurken, geçen yıl 9 bin 790 lira olarak gerçekleşti.

Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, geçen yıl öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 16 bin 248 lirayla yükseköğretim olarak kayıtlara geçti. Bu alanda öğrenci başına toplam eğitim harcaması önceki yıla göre yüzde 20,7 arttı.

Eğitim harcamalarının 2018 yılında bir önceki yıla göre en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi ise yüzde 26,2 ile ortaöğretim oldu. Bunu yüzde 22,7 ile ortaokul takip etti.
Anadolu Ajansı
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