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Başkentte okul inşaatında iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki okul inşaatında iskelenin çökmesi sonucu enkaz altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti
|18 Aralık 2019 15:40
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki okul inşaatında iskelenin çökmesi sonucu enkaz altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti.
Turgut Özal Mahallesi'nde yapımı devam Yenimahalle Hacı Bektaş-ı Veli İlkokulu inşaatının 3'üncü katında işçilerin çalışma yaptığı sırada iskele çöktü.
İki işçinin çöken iskelenin altında kaldığı olayın ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sağlık, itfaiye ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.
Ekiplerin çalışması sonucu enkaz altında kalan Mehdi Yarba'nın (25) cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı Sıraç Çelik (43) ise sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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