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FETÖ'nün 'katip yapılanması' davasında, 4 sanığa ceza

Gaziantep'te FETÖ'nün "katip yapılanması"na yönelik davada, 3 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis, bir sanığa da 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi
 18 Aralık 2019 15:44
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FETÖ'nün 'katip yapılanması' davasında, 4 sanığa ceza

Gaziantep'te FETÖ'nün "katip yapılanması"na yönelik davada, 3 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis, bir sanığa da 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya hepsi tutuksuz olan 7 sanıktan Arslan Bülbül, Cihan Kara, M.K. ile avukatları katıldı.

Sanıklar son savunmalarında, haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından sanıklar Cihan Kara, İsmail Akgül ve Arslan Bülbül'ü 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Y.K. hakkında ise etkin pişmanlık kapsamında verdiği bilgiler nedeniyle indirim uygulayarak aynı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası veren heyet, sanıklar A.D, M.K. ve M.K'nin ise beraatine karar verdi.
Anadolu Ajansı
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