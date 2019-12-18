'Güvenlik soruşturması yapmadan göreve başlatın' diyen ilk resmi yazı
|18 Aralık 2019 15:54
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Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi, 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde yer alan ve memuriyete atamalarda güvenlik soruşturması yapılmasını öngören hükmü, 29 Kasım 2019 tarihi itibariyle iptal etmiş ve iptalin yürürlüğe girmesi içinm ek süre tanımamıştı.
29 Kasım 2019 tarihi sonrası itibariyle, hali hazırda, "Güvenlik Soruşturması
ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği'ndeyer alan hüküm gereğince, kamuya personel
alımlarında güvenlik soruşturması yapılmasını öngören ikincil düzenlemenin dışında,
kanunlarda güvenlik soruşturmasını öngören bir hüküm bulunmamaktadır.
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 12. maddesinde ise, sözleşmeli personel olarak alınacakların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları gerektiği belirtilmiştir. Ancak 8. alt ben güvenlik soruşturmasını içermekte olup, Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir.
Dolaysıyla hali hazırda, hem memur alımında hem de sözleşmeli personel alımında, güvenlik soruşturmasını öngören bir kanun hükmü bulunmamaktadır.
MEB, bu hukuki durum karşısında, 13 Aralık'ta yaptığı 122 sözleşmeli öğretmen atamasında, yerleşen adaylardan belgelerini teslim edenlerin göreve başlatılmasını istedi. İstenen belgeler arasında güvenlik soruşturması yer almamaktadır.
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