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Çaldı, bir de 'kolyeleri alacağım' deyip kapora bıraktı

İzmir'in Konak ilçesinde bir kuyumcuda el çabukluğu ile kolyelerden birini çalan şahıs, beğendiği kolyeleri daha sonra alacağını söyleyip bir de kapora bırakarak ayrıldı
 18 Aralık 2019 16:05
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Çaldı, bir de 'kolyeleri alacağım' deyip kapora bıraktı

İzmir'in Konak ilçesinde bir kuyumcuda el çabukluğu ile kolyelerden birini çalan şahıs, beğendiği kolyeleri daha sonra alacağını söyleyip bir de kapora bırakarak ayrıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesi Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya giren bir şahıs, kolye almak istediğini söyledi. Kuyumcunun gösterdiği iki kolyeyi beğenen şahıs, el çabukluğuyla bir kolyeyi çalarak, daha sonra alacağını belirtip ayırmasını isteyerek dükkandan ayrıldı. Kuyumcu Mehmet Emin Turan (28) akşam sayım yaparken hırsızlık olayını fark etti. Kamera görüntülerini inceleyen Turan, Anafartalar Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu.

Kuyumcu Mehmet Emin Turan, "Dün 15.00- 15.30 sıralarıydı, burada birkaç müşteri vardı, onlarla ilgileniyordum. Ağabeyim bir yere kadar gitmişti, tek başımaydım. Geldi içeri 'Kolyelere bakabilir miyim?' dedi. 'Tabii' dedim, bir iki dakika beklerseniz yardımcı olurum. Sonra kolyeleri çıkarttım önüne bakmaya başladı, tabii o sırada hem onla hem de diğer müşterilerle ilgileniyordum. Bir süre baktıktan sonra başka ürünlere bakmak istediğini söyledi. Diğer ürünleri koydum. Tabii o sırada koyduğum tablodan bir tane kolye çalmış. Daha sonra diğer tabloyu koydum önüne. Biraz hareketlerinden şüphelenmiştim zaten, yani giderken de bana iki tane kolye ayırttırıp 20 TL de kapora bıraktı. 'Ben geleceğim ağabey bunları satma' dedi. Akşam üzeri sayım yaparken ürünün eksik olduğunu gördüm. Çaldığını gördük. Kameradan izlerken birkaç kez daha çalmaya çalışmış. Ben ona bakınca bırakmış. Piyasa değeri 2 bin civarı 14 ayar bir üründü. Önce polisi aradık, daha sonra gidip karakola şikayetçi oldum" dedi.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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