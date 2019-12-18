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Acil çağrılar 112 üzerinden alınmaya başlandı

Adana'da acil yardım çağrıları için farklı hizmet numaralarının önüne geçmek, acil durumlarda tek numaradan erişime ve hizmet alımına imkan sağlamak amacıyla 156 Jandarma, 110 İtfaiye, 112 Sıhhi İmdat ve 155 Polis İmdat acil çağrıları birleştirilerek 112 üzerinden alınmaya başlandı
 18 Aralık 2019 16:13
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Acil çağrılar 112 üzerinden alınmaya başlandı

Adana'da acil yardım çağrıları için farklı hizmet numaralarının önüne geçmek, acil durumlarda tek numaradan erişime ve hizmet alımına imkan sağlamak amacıyla 156 Jandarma, 110 İtfaiye, 112 Sıhhi İmdat ve 155 Polis İmdat acil çağrıları birleştirilerek 112 üzerinden alınmaya başlandı.

Ülke genelinde İçişleri Bakanlığı tarafından koordine edilen ve valilikler bünyesinde hizmet vermekte olan 112 Acil Çağrı Merkezlerinde 112 Sıhhi İmdat, 110 İtfaiye, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 177 Orman Yangın İhbar ve 122 Alo AFAD acil çağrı hizmetlerinin tüm illerde tek bir numara ve tek bir merkez altında birleştirilmesi ile acil çağrıların bu merkezlerden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Adana'da acil yardım çağrıları için farklı hizmet numaralarının önüne geçmek, acil durumlarda tek numaradan erişime ve hizmet alımına imkan sağlamak amacıyla 156 Jandarma, 110 İtfaiye, 112 Sıhhi İmdat ve 155 Polis İmdat acil çağrıları birleştirilerek 112 üzerinden alınmaya başlandı.

Bu çalışma kapsamında yapılan açıklamada, Adana'da merkezlere 2019 yılı içerisinde 1 milyon 593 bin 310 çağrı geldiği, bu çağrılardan yüzde 19.8'inin gerçek çağrı, yüzde 80,92'sinin ise asılsız çağrı olduğu ifade edildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Vatandaşın her an ulaşabilmesi için ücretsiz olan acil yardım ihbar hattını asılsız ihbarlarla meşgul ederek hat yoğunluğu oluşturan numaralar, vatandaşın çağrı merkezine hızlı erişim hakkını elinden almakta, zamanında müdahaleyi geciktirerek, can ve mal kaybı riski yaşanmasına neden olmaktadır. Telafisi mümkün olmayan bir işin sorumluluğunu taşıyan ve görev bilinciyle acil yardım hizmeti veren 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin bu tür aramalarla yıpratılması, iş verimini düşürmekte, zaman ve kaynak israfına sebep olmakla birlikte acil yardım bekleyen vatandaşa hizmeti geciktirmektedir. Vatandaşa hızlı ve kaliteli hizmet verme amacımızı olumsuz etkileyen bu durumlarla etkin mücadele için yasal düzenlemeler yapılmıştır. 112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere idari para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca asılsız ve hakaret içeren çağrıların tespiti halinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmaktadır. Acil yardım talebinde bulunan vatandaşlarımıza ivedilikle yardımda bulunulması ve daha verimli hizmet verilmesi adına 112 Acil Çağrı Hattının gereksiz meşgul edilmemesi ve bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi beklenmektedir."
İhlas Haber Ajansı
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