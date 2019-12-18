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Yavaş ve İmamoğlu, hak yememek için, iki bakanı örnek almalı!

Son dönemde, sözlü sınavlar dolaysıyla, kayırmacılığa büyük bir tepki olduğu için hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Tarım ve Orman Bakanlığı sözlü sınavlarda torpil olmamasına yönelik tedbirler almıştır. Ancak, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları, eski sistemi eleştirmelerine ve seçim öncesi kariyer ve liyakata uyacaklarını açıklamalarına rağmen, sözlü sınavla torpile geçit vermiştir.
 18 Aralık 2019 17:20
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Yavaş ve İmamoğlu, hak yememek için, iki bakanı örnek almalı!

Hatırlanacağı üzere, hem geçen yıl hem de bu yıl, sözlü sınavların kayırmacılığa zemin oluşturduğuna yönelik çok sayıda haber memurlar.net'te yer almıştır.

Bu haberlerden sonra, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımında adaylara kanunen yapılması gereken sözlü sınavı yapmış ama sözlüde, KPSS puanının aynısını vermişti. Güvenlik kaygısı taşınan adaylar dışında hiçbir adayın hakkı yenmemişti.

Daha sonra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman mühendisi ve orman muhafaza memuru alımında, Genel Kültür sorularında her adaya eşit şekilde 20 puan verilmesini, uygulamalı sınavların kamera ile kayıt altına alınmasını ve 3 derneğin sınav işlemlerinde gözlemci olarak bulunmasını sağlamıştı. Bakan Pakdemirli de bu uygulamasıyla adaleti tesis etmişti.

Bu iki önemli bakanlığın yanı sıra, özellikle üniversiteler, görevde yükselme sözlü sınavlarında adaylara yazılı sınav puanlarının aynısını vermişti. Bu üniversiteler şu şekildedir: Amasya Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Harran Üniversitesinden sonra Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi.

Bakanlarımız Ziya Selçuk ve Bekir Pakdemirli ile 8 Üniversite rektörünü, adayların haklarının yenmesinin önüne geçtiklerini tebrik ediyoruz. Zira, sözlü sınavların torpil üreten değirmenine su taşımadıkları için güzel bir öncülük yapmışlardır, eskilerin deyimiyle hak yenmemesi noktasında yolbaşçı olmuşlardır.

Diğer taraftan, sözlü sınav ve torpile bu derece tepki varken, eski sistemi eleştirerek belediye başkanı olan Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nun yaptıkları ise anlaşılır gibi değildir. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesinde büyük bir skandala imza atmış ve yüzlerce kişinin hakkı, görevde yükselme sözlü sınavında verilen düşük notlarla yenmiştir. İstanbul'da ise başkan Ekrem İmamoğlu, KPSS'siz, mezuniyet botuna dayalı sözlü sınavla personel alacak olup, bu alımında liyakatli olacağını belirtmektedir.

Artık herşeyin sanal alemde çok hızlı yaygınlaştığı bir dönemde, eski sistemi eleştirenlerin hala eski sistemin enstrümanları olan sözlü sınav uygulamasını kullanarak adalet dağıtmaları, sonra da torpil yapmadık, hak yemedik demeleri, mümkün değildir. Buna kimsenin de inanması mümkün değildir.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun da bir an önce sözlü sınav konusunda tavırlarını belirlemeleri, kimsenin hakkını yememeleri, bu konuda öncülük yapan iki bakanı ve 8 Üniversite rektörünü takip etmeleri gerekmektedir.
Memurlar.Net - Özel

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